サカナクションがライブスタッフの支援を目的としたライブBlu-rayボックス「sakanaction Live Blu-ray Box」を公式オンラインストアにて販売する。

サカナクションは新型コロナウイルスの感染拡大の状況を踏まえ、予定していた全国ツアー「SAKANAQUARIUM 2020 "834.194 光"」の一部公演を延期および中止。「sakanaction Live Blu-ray Box」はツアーの中止に伴うツアースタッフ・チームサカナクションへの支援を目的として制作される完全受注アイテムで、売上の一部はチームサカナクションへの支援金となる。現在では入手困難となっているドキュメンタリー作品「SAKANAQUARIUM(D)」や「SAKANAQUARIUM2015-2016"NF Records launch tour"」など計9タイトルの映像作品が、それぞれの特典映像と共に収められる。

オンラインストアでの予約受付は7月15日まで。発送は2020年10月頃の予定。

サカナクション「sakanaction Live Blu-ray Box」収録内容

SAKANAQUARIUM 2010(C)

・21.1

・明日から

・表参道26時

・セントレイ

・アドベンチャー

・Klee

・YES NO

・アンダー

・シーラカンスと僕

・Paradise of Sunny

・ライトダンス

・インナーワールド

・サンプル

・ネイティブダンサー

・アルクアラウンド

・壁

・目が明く藍色

・潮

・三日月サンセット

・ナイトフィッシングイズグッド

・ENDING

SAKANAQUARIUM 2010(B)

・Ame(B)

・ライトダンス

・セントレイ

・アドベンチャー

・Klee

・フクロウ

・涙ディライト

・アンダー

・シーラカンスと僕

・マレーシア32~21.1~Paradise of Sunny

・ネイティブダンサー

・インナーワールド

・サンプル

・アルクアラウンド

・アイデンティティ

・enough

・GO TO THE FUTURE

・白波トップウォーター

・目が明く藍色

・OPENING(Back Ground Movie)

・シーラカンスと僕(Back Ground Movie)

・インナーワールド(Back Ground Movie)

SAKANAQUARIUM(D)

SAKANAQUARIUM 2011 DocumentaLy -LIVE at MAKUHARI MESSE-

・RL

・モノクロトウキョー

・セントレイ

・アドベンチャー

・仮面の街

・Klee

・アンタレスと針

・years

・流線

・エンドレス

・『バッハの旋律を夜に聴いたせいです。』

・ホーリーダンス

・DocumentaRy

・ルーキー

・アルクアラウンド

・アイデンティティ

・ドキュメント

・ネイティブダンサー

・三日月サンセット

・目が明く藍色

・TEAM SAKANACTION INTERVIEW

・SAKANAQUARIUM 2011 DocumantaLy TOUR FINAL at 京都KBSホール リハーサル映像 2011.11.11(『バッハの旋律を夜に聴いたせいです。』「ルーキー」「アイデンティティ」はステージ上からのバックショットに切り替えられるマルチアングル機能付き)

SAKANAQUARIUM 2013 sakanaction -LIVE at MAKUHARI MESSE 2013.5.19-

・INORI

・ミュージック

・M

・アイデンティティ

・ルーキー

・multiple exposure

・mellow

・ボイル

・アルデバラン

・なんてったって春

・ホーリーダンス

・僕と花 -SAKANAQUARIUM 2013 VERSION-

・『バッハの旋律を夜に聴いたせいです。』-SAKANAQUARIUM 2013 VERSION-

・ネイティブダンサー -SAKANAQUARIUM 2013 VERSION-

・アルクアラウンド

・アドベンチャー

・Aoi

・夜の踊り子

・ストラクチャー

・ナイトフィッシングイズグッド

・朝の歌

・映画(end credit roll)

・SAKANAQUARIUM 2013 sakanaction -LIVE at OSAKA-JO HALL 2013.5.22- ~4K shooting & binaural recording~

・VISUAL REMIX「『バッハの旋律を夜に聴いたせいです。』-SAKANAQUARIUM 2013 VERSION-」remixed by LAPTHOD

SAKANATRIBE 2014 -LIVE at TOKYO DOME CITY HALL- Featuring TEAM SAKANACTION Edition+Standard Edition

・サンプル

・アルクアラウンド

・セントレイ

・表参道26時

・哀愁トレイン

・Klee

・エンドレス

・シーラカンスと僕

・流線

・ユリイカ

・『バッハの旋律を夜に聴いたせいです。』

・インナーワールド

・三日月サンセット

・SAKANATRIBE

・モノクロトウキョー

・夜の踊り子

・アイデンティティ

・ルーキー

・Ame(B) -SAKANATRIBE MIX-

・ミュージック

・Aoi

・グッドバイ

・“グルーヴ”が“サカナクション・サウンド”になるまでの<<0から100>>メンバー解説~「夜の踊り子」&「Ame(B) -SAKANATRIBE MIX-」~

・流線 Offstage version

・TAICOCLUB'14 2014.5.31.SAT 21:34

SAKANAQUARIUM 2015-2016 "NF Records launch tour" -LIVE at NIPPON BUDOKAN 2015.10.27-

・N.F.I.G REMIX

・アルクアラウンド

・セントレイ

・Klee

・Aoi

・蓮の花

・壁

・years

・ネプトゥーヌス

・さよならはエモーション

・ネイティブダンサー

・ホーリーダンス

・夜の踊り子

・SAKANATRIBE TRANCEMIX WITH GOCOO+GoRo

・アイデンティティ

・ルーキー

・新宝島

・グッドバイ(NEXT WORLD REMIX)

・ミュージック

・モノクロトウキョー

・白波トップウォーター

・「sakanaction 2014-2016 documentary Memoirs -ぼくたち、わたしたちの回想録-」

SAKANAQUARIUM2017 10th ANNIVERSARY Arena Session 6.1ch Sound Around

・新宝島

・M

・アルクアラウンド

・夜の踊り子

・Aoi

・シーラカンスと僕

・壁

・ユリイカ

・ボイル

・『バッハの旋律を夜に聴いたせいです。』

・夜の東側

・三日月サンセット

・SORATO

・ミュージック

・アイデンティティ

・多分、風。

・ナイトフィッシングイズグッド

・サンプル

・ネイティブダンサー

・目が明く藍色

・Behind the scenes of SAKANAQUARIUM2017 10th ANNIVERSARY Arena Session 6.1ch Sound Around

SAKANAQUARIUM 2019 "834.194" 6.1ch Sound Around Arena Session -LIVE at PORTMESSE NAGOYA 2019.06.14-

・セプテンバー(Acoustic)

・Opening (000.000~834.194)

・アルクアラウンド

・夜の踊り子

・陽炎

・モス

・Aoi

・さよならはエモーション

・ユリイカ

・years

・ナイロンの糸

・蓮の花

・忘れられないの

・マッチとピーナッツ

・ワンダーランド

・INORI

・Moon

・ミュージック

・新宝島

・アイデンティティ

・多分、風。

・セプテンバー -札幌version-

・『バッハの旋律を夜に聴いたせいです。』

・夜の東側

・グッドバイ

<「暗闇 KURAYAMI」記録映像>

・ドキュメント

・第一幕「Ame(C)」~第二幕「変容」Visual Effects & Binaural Recording