KADOKAWAが製作に携わったTVアニメ作品のオープニング映像100本が、KADKAWAの公式YouTubeチャンネルにて順次公開される。その第1弾として20本がアップされた。

これは同チャンネルの登録者100万人突破を記念した企画の1つ。第1弾には「この素晴らしい世界に祝福を!」「オーバーロード」「Re:ゼロから始める異世界生活」「痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。」「盾の勇者の成り上がり」「幼女戦記」などがラインナップされた。ICHIKO「First kiss」がオープニングテーマとして使用された2006年放送の「ゼロの使い魔」など、懐かしの作品も公開されている。

なお登録者100万人突破企画では、このほか記念配信なども実施予定。開催日など詳細は追って告知される。

登録者100万人突破記念企画「KADOKAWA TV Anime Opening Movie 100」第1弾ラインナップ

「Re:ゼロから始める異世界生活」前半クール(楽曲:鈴木このみ「Redo」)

「Re:ゼロから始める異世界生活」後半クール(楽曲:MYTH&ROID「Paradisus-Paradoxum」)

「痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。」(楽曲:純情のアフィリア「究極アンバランス!」)

「オーバーロード」(楽曲:OxT「Clattanoia」)

「オーバーロードII」(楽曲:OxT「GO CRY GO」)

「オーバーロードIII」(楽曲:MYTH&ROID「VORACITY」)

「この素晴らしい世界に祝福を!」(楽曲:Machico「fantastic dreamer」)

「この素晴らしい世界に祝福を!2」(楽曲:Machico「TOMORROW」)

「ゼロの使い魔」(楽曲:ICHIKO「First kiss」)

「ゼロの使い魔 双月の騎士」(楽曲:ICHIKO「I SAY YES」)

「ゼロの使い魔 三美姫の輪舞」(楽曲:ICHIKO「YOU'RE THE ONE」)

「ゼロの使い魔 F」(楽曲:ICHIKO「I'LL BE THERE FOR YOU」)

「ノーゲーム・ノーライフ」(楽曲:鈴木このみ「This game」)

「異世界かるてっと」(楽曲:アインズ〔CV:日野聡〕、カズマ〔CV:福島潤)、スバル〔CV:小林裕介〕、ターニャ〔CV:悠木碧〕「異世界かるてっと」)

「異世界かるてっと2」(楽曲:アインズ〔CV:日野聡〕、カズマ〔CV:福島潤)、スバル〔CV:小林裕介〕、ターニャ〔CV:悠木碧〕「異世界ショータイム」)

「異世界チート魔術師」(楽曲:MYTH&ROID「PANTA RHEI」)

「幼女戦記」(楽曲:MYTH&ROID「JINGO JUNGLE」)

「慎重勇者~この勇者が俺TUEEEくせに慎重すぎる~」(楽曲:MYTH&ROID「TIT FOR TAT」)

「盾の勇者の成り上がり」第1クール(楽曲:MADKID「RISE」)

「盾の勇者の成り上がり」第2クール(楽曲:MADKID「FAITH」)