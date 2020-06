ロックバンド「DIR EN GREY」が出演する、7月4日午後4時半から放送されるWOWOWの番組「DIR EN GREY Interview & Document」のプロモーション動画が6月26日、公開された。プロモーション動画では、メンバーが番組をPRするコメントのほか、インタビューの一部も収められている。

番組は、メンバーのインタビューを通してバンドの魅力に迫るという内容で、楽曲制作やライブへの思い、海外ツアーのエピソードなどが語られる。ナレーションは声優の梅原裕一郎が務める。

WOWOWでは、「DIR EN GREY WOWOWスペシャル」と題して、7月から「DIR EN GREY」の特集番組を放送。8月18日には「DIR EN GREY Music Video Collection」「DIR EN GREY Live Archives ~Member’s Selections~」を放送する。

なお、7月23、24日にぴあアリーナMM(横浜市西区)で開催される予定だったライブの模様を伝える番組「DIR EN GREY The Insulated World -The Screams of Alienation-」が、新型コロナウイルスの影響でイベントが中止となったため、放送も中止となった。