『ウルトラマン80』40周年記念！ 80年代前半の円谷プロ作品の音楽をまとめたCDがリリース！

1980年4月から1年間にわたって放送された『ウルトラマン80』の、40周年を記念した5枚組CDボックスが、2020年7月29日に日本コロムビアよりリリースされる。



本CDボックスは、2020年最新デジタル・リマスターにて収録。『ウルトラマン80』放送当時のレコード音源、オリジナルBGM、効果音など、初商品化の音源も含んだ集大成盤となっており、64ページの別冊ブックレットが封入されているほか、BGMを初の1曲1トラックとして収録したことも大きな特長となっている。



また、『ウルトラマン80』の終了後に、ウルトラマンシリーズの外伝として雑誌連載され、1983年にテレビ放送された『アンドロメロス』に使用された音楽も収録。『メロス』の主題歌は、テレビ放送以前の1981年にイメージソングとしてレコードが発売されていたものとなる。

そしてBGMは、1981年に制作された『ザ☆ウルトラマン』の海外版『THE ADVENTURES OF ULTRAMAN』の音楽が使われており、まとまった形でのCD化は今回が初。

『ウルトラマン80』と共に、1980年代前半の円谷プロ作品の音楽をまとめた内容となっている。



■DISC-1 『ウルトラマン80』テーマ音楽集 特別盤

メインタイトルのBGMが添えられた主題歌「ウルトラマン80」(歌・演奏:TALIZMAN)のフルサイズから始まる放送当時のアルバム『ウルトラマン80 テーマ音楽集』収録の全曲に、新主題歌、オリジナル・カラオケ、並足行進曲などを追加収録。



■DISC-2 オリジナルBGMアーカイヴス 1

主題歌TVサイズとともに、ステレオ録音によるオリジナルBGMのうち第1回目録音の楽曲をMナンバー順に収録。

ボーナストラックとして、『ザ☆ウルトラマン』5枚組CD-BOXに未収録だったモノラル版BGMを補遺収録。



■DISC-3 オリジナルBGMアーカイヴス 2

ステレオ録音によるオリジナルBGMのうち、第2回録音をMナンバー順に収録のほか、LPレコード『特撮・オリジナルBGMコレクション ウルトラマン80の世界』に未収録のモノラル版BGMを厳選収録。

初商品化を含む主題歌関連音源と効果音、ボーナストラックにLPレコード『ウルトラマン80 名場面集』からステレオでミックスされた効果音+BGMの抜粋の他、主題歌メロオケの別テイクを収録。

マスターテープが未発見の挿入歌「心を燃やすあいつ」のインストゥルメンタルは、MEテープ音源にて収録している。



■DISC-4 『ウルトラマン80/アンドロメロス』 in 1981

モノラル版BGMを収録したLPレコード『特撮・オリジナルBGMコレクション ウルトラマン80の世界』を初CD化。

主題歌「ウルトラマン80」のフルサイズだけのトラックはここに収録!

これに加え、『ウルトラ超伝説 アンドロメロス』のシングル・レコードとその関連音源も収録されており、1981年12月に発売された2つのレコードを1枚にまとめている。



■DISC-5 『アンドロメロス』 BGM集(『THE ADVENTURES OF ULTRAMAN』より)

『ザ☆ウルトラマン』の海外版『THE ADVENTURES OF ULTRAMAN』(1981)から1983年放送『アンドロメロス』に使用されたBGMを初使用回の順番で構成。

フルサイズから編集して使われた主題歌のTVサイズも収録。



■DISC-1とDISC-4のジャケットはLPレコードのデザインを帯と共に復刻!

内側ページにシングル・レコードのジャケット全ページ、LPレコードの封入カードも縮小掲載。『アンドロメロス』のシングル・レコードは2種類のジャケットのほか、発売当時のポスターも掲載。その他、主な関連レコードのジャケットもカラーで紹介している。



■64ページ・ブックレットの主な内容

・テーマ音楽集、特撮オリジナルBGMコレクションのLPレコードに掲載されていたプロデューサー寄稿、作曲家対談及び寄稿を再録。

・『ウルトラマン80』のBGMリストはMナンバー順とマスターテープ各リールの収録内容の2種類で、過去発売されたCDよりも情報を増量して掲載。

・『アンドロメロス』のBGMリストは、『ザ☆ウルトラマン』海外版のマスターテープのリールごと表として掲載。

・オリジナルBGM収録アルバム・ヒストリー。

・『ウルトラマン80』の放送作品データ内に、『ザ☆ウルトラマン』のBGMが使用された回には、その主な楽曲をMナンバーで記載。

・『アンドロメロス』の放送作品データ内に、各回の主な音楽使用場面も記載。

・その他、収録内容解説など。



