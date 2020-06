Suspended 4thが語る楽器へのこだわり「他のバンドと違う一番の理由」

より自由な音楽、嘘偽りのない音楽を求めてライブハウスを抜け出し、名古屋・栄の路上ライブから現れた4人組ロック・バンド、Suspended 4th。



今の若手バンドで、これほど楽器にこだわり、これほど楽器を徹底的に自由に演奏しまくるバンドはいるだろうか? 今回、鷲山和希(Gt, Vo)、澤田誠也(Gt)、福田裕務(Ba)、デニス・ルワブ(Dr)の楽器に対するこだわりを聞いてみたのだが、話はこれだけではまだまだ尽きないのだ。



※この記事は2020年3月25日発売の『Rolling Stone JAPAN vol.010』の特集企画「いまこそ『楽器』を」に掲載されたものです。



メンバーそれぞれの楽器との出会いとSuspended 4thまでの道のり



ー最初に手にした楽器は?



鷲山和希:俺は三味線です。



デニス・ルワブ:僕はドラムですね。



福田裕務:俺も実は最初はドラムなんです。



澤田誠也:僕は最初からエレキギターでした。



ー鷲山さんと福田さんが最初の楽器から今の楽器に変えた経緯は?



鷲山和希:DrumManiaが流行った時にドラムをやり始めたら、「あ、ギター弾けるんじゃね?」と思って、中3でギターを弾き始めたんですね。三味線とあまり運指が変わらなかったので、すんなり移行できましたね。三味線もギターもペンタトニックなんですよ。



福田裕務:俺は映画『ドラムライン』の影響でドラムを始めたんですが、飽きて。中1で周りがギターを始めたのに影響されて俺もギターを始めたんですが、ブリッジミュートで挫折して。中3で何を思ったか、突然ベースを買ったんですね。



ー澤田さん、デニスがそれぞれギター、ドラムを選んだ理由は?



デニス・ルワブ:何を思ったのか始めましたね。8歳だったので、今の自分とは別人ですよね。でもこれを仕事にするんだろうなっていう感覚は最初からありました。



澤田誠也:僕の場合は、おばあちゃん家の倉庫にESPのNavigatorがたまたま置いてあって。それを拾って始めたのがきっかけですね。僕、手が大きいので、最初からコードを簡単に押さえられたんですよ。



ー今の楽器を始めてからは、どのように腕を伸ばしていったんですか?



デニス・ルワブ:僕は好きな曲を流して、それに合わせて叩くっていうことだけでした。一番やったのはザ・フーの「My Generation」です。中学では吹奏楽部に入ったんですけど、「俺はドラムしかやんないです」みたいな感じだったので、別室に隔離されて、一人で黙々とドラムを練習する環境があったんです。吹奏楽部の本番の時以外は、ジミヘンとかザ・フーとかレッド・ツェッペリンとかを、ギターアンプに携帯を繋げて大音量でかけながら叩いてました。



福田裕務:俺は学校も行かずに引きこもってたので、1日17時間ベースを弾いてました。最初はマキシマム ザ ホルモンとレッチリを聴いて、スラップをとにかく練習しまくって。上原太のソロをどれだけ速く弾けるのかしか考えてなかったですね。



澤田誠也:一番最初に弾いた曲は「禁じられた遊び」でした。その後コードを覚えて、当時の僕はメロコア・キッズだったので、Hi-STANDARDの「Stay Gold」とかをコピーしてました。でもずっとワイルドなプレイしかやってこなかったから、細かいのを弾こうと思ってもできなくて。ある日、THEE MICHELLE GUN ELEPHANTを聴いて。こういう弾き方でもカッコいいんだって思えたのが、自分の中でも衝撃だったんです。左手で根性でミュートして、右手では細かいのを弾かずにフルピッキングして、左手で単音が出るような練習をしてたら、今のスタイルになりました。



鷲山和希:俺が一番最初に弾いた曲は「Smoke On The Water」なんですよ。パワーコードなんですけど、俺は単音しか弾けなくて。ギターソロを最初にコピーした感じですね。



ーそこからSuspended 4thに至るまではどのような感じでしたか?



福田裕務:高校生で初めて組んだバンドが、青春パンクみたいなジャンルで、スラップを弾くこともなく。そこからピコリーモのバンドに入ったんですけど、そこでもルート弾きばかりで。ずっとテクだけ持ち腐れみたいな感じだったんですけど、Suspended 4thに誘ってもらって入ったら、今までやってたのと全然違うことがやれたんです。しかも、鷲山は僕が持ってるものをけっこう使わせてくれるんですよ。



デニス・ルワブ:僕は中2の時に先輩のバンドに誘われて。文化祭でMONGOL800とかONE OK ROCKをやらされました。よくプレイがジャズっぽいって言われるので、だったらジャズもやってみようと思って、高1ぐらいからジャズ・クラブも出入りするようになって。そこからまた別の先輩に誘われて、ブルース・ロックみたいなバンドでライブハウスに出てました。鷲山さんに路上ライブに誘われた時は、曲を聴かないでやりますって決めたんですけど、あとで曲を聴いたら、「あれ、売れそうじゃん」と思って(笑)。久しぶりに本気出してみようかって感じで、今に至ります。



鷲山和希:俺は専門学校に行って、ジャズを学んでました。本当はその学校から編入してボストンに行く予定だったんですけど、学校が1年でつぶれちゃって。マジで路頭に迷ってしまって。でもそこから本気で音楽をやろうと思って、作曲とかレコーディングの仕事をやるようになったんです。そこから今の自分のギターの師匠に出会って。その人がストリートでやってたんで、自分らのバンドもストリートでやるようになったんです。



澤田誠也:僕は歌謡ローファイ・ガレージ・ロックみたいなのをやってたんですけど、今のようなフリーキーでノー・コンセプトがコンセプトみたいなバンドをやるとは思ってなかったですね。しかもこのスタイルでPIZZA OF DEATH入りなんて、スゴいなと思いますよ。このバンドは奇跡のメンバーが揃ったんだと思います。























2本のギターのアプローチとエフェクター・ボードに対する徹底したこだわり



ーSuspended 4thにおける楽器のアプローチは?



鷲山和希:自分のギターは、他の3人に何がしたいのかを伝えるためのアイテムみたいな感じで使ってますね。音源通りに弾かないことが多いのは、それがあるからで。「今日はこうしない?」っていうのをギターでアプローチする、そういう使い方をしてます。



澤田誠也:それを僕はキャッチする側で。時にキャッチしたり、しなかったり(笑)。「いや、俺はこう行きたい」っていうので、キャッチボールしてる感じですね。けっこうみんな我が強いから。



福田裕務:俺は我が強くないから、付いていくだけですね。



デニス・ルワブ:僕は完全にドラムがリードヴォーカルだと思ってやってます。







ーベースも付いていくだけとか言いながらも、その中で120%派手にやろうとしていますよね。



福田裕務:消極的だけど、目立ちたがり屋なので(笑)。



鷲山和希:他の3人はそれを知ってるから、こいつを使えば、自分は弾かなくてもいい、叩かなくてもいいってなるんです。



澤田誠也:3人でずっとサッカーの三角パスをしてて。良いシュートタイミングをずっと探ってる感じですね。「ここだ、行け~!!」って決めて。



デニス・ルワブ:福田さんのベースソロの時だけは、ティータイムだと思ってますね(笑)。



ー音楽をやる上で、やっぱり楽器は最大限に楽しんで演奏したいんですよね。



鷲山和希:それはもちろん。今自分たちが使ってる楽器にしても、ヴィンテージの機材が多いんですけど、それはいろいろ現行品を試した上で、自分たちのパッションを伝える道具はこの年代のものしかないなと思ったからで。だから、現行品でこと足りてるような他のバンドは、たぶんそこまで楽器を追求できてないのかなとも思ってしまいますね。



ー今使っている楽器について教えてください。



鷲山和希:俺は2本使い分けてて。1964年と1965年のフェンダーのストラトキャスターです。片方はけっこう出力が高くて、片方は出力が弱いというか、ちょっと現行品っぽいんです。ロックをやる時は荒々しい方で、ジャズっぽくコードのアプローチをしたい時は現行品っぽい方を使ってます。





鷲山和希(Gt&Vo)



澤田誠也:僕は実はそんなにこだわりがなくて。今のギターも自分の私物じゃないんですよ。1958年のレスポール・ジュニアなんですけど、実は鷲山とデニスがある日突然ギターショップから帰ってきて、「澤田さんはこれが似合うので、弾いてください」って渡されたんです。このギターはスゴく気に入ってるんですけど、例えば、アンプを変えたり、他のギターを弾いたりしてる時も、割と僕のトーンが出せたりするんですよ。





澤田誠也(Gt)



ーギター、ベースのエフェクターは、岐阜県美濃加茂市の「音の樹工房」のブランド「Zahnrad(ツァーンラート)」と組んでいますよね。



鷲山和希:足元は超お世話になってますね。音の樹工房の薫田さんに、エフェクターをつなぐパッチケーブル、シールド、電源とほとんど全部作ってもらってます。自分たちに合った音を作ってもらってるし、とにかくトラブルが少ないんですよ。



澤田誠也:僕も同じ人にお世話になってて。エフェクターも5体ぐらいは作ってもらってます。



ー使っているエフェクターを教えてもらえますか?



澤田誠也:ZahnradのINVERSIONで、僕らの楽曲「INVERSION」を製品名に付けてもらいました。







鷲山和希:改良品みたいなものですね。



澤田誠也:鷲山がシャア専用ザクに乗ってて、僕はザクに乗ってる感じ。シャア専用ザクは反応がシビアすぎて、ニュータイプにしか乗りこなせないけど、ザクは普通の兵隊でも操作できる、そんな感じですね。ワウの方は、けっこう珍しいGuyatoneのCry-Maxを使ってるんですけど、一度ハメたらなかなか動かない頑丈な軍用のスイッチクラフトに変えてもらいました。これの次に通るのが、最近Zahnradから出たFLUXというオクターブ・ファズで、Foxx Toneの改良版みたいなものです。こいつはいろんなところに置いて使うことができるので、けっこうクリエイティブなんですよ。で、その次がZahnradのZVKCっていう、Centaurのクローン・モデルなんですけど、ローノイズで使いやすくて、カッコいい音が出るし、小さいからコンパクトなのにも対応できるし、壊れにくいんです。INVERSIONとZVKCはレギュラー・メンバーなんですけど、僕の場合、他はその時の趣味趣向でコロコロと変わるんです。最近はBOSSのディレイを2個組み合わせてますね。



澤田誠也:俺がメインで使ってるのは、二つのファズです。二つ使い分けてるのは、ゲートがかかるヤツとゲートがかからないヤツがあるからで。ゲートがかかるヤツが製品版INVERSIONっていう感じで、かからないヤツが普通にファズフェイズみたいな感じで使うんです。二つ並べておくと、簡単にスイッチングできるんですよ。ワウの方は、VOXのヴィンテージの1968年のワウです。みんなが頭に思い浮かべるようなワウは、ピクチャー・ワウとかシグネチャー・ワウなんだろうけど、これと同じ年代のものを買うと30万くらいするんです。でもこれはもっと安いヴィンテージ・ワウで、5万ぐらいで買いましたね。あまり言いたくないんだけど、V846を買った方がいいよっていう情報です(笑)。チャカポコもきれいに出るし、フレーズも弾けるし、下げてる時は柔らかいトーンになって、それでコード感があるのが奇跡ですね。



ブルースドライバーは1995年、初年度のBOSSのもので、規格外なんですけど、俺の周りに20台あった1995年製のブルースドライバーの中で、当たりだったんです。ブルースドライバーって歪ませると、荒々しくてファズっぽくなるんですけど、これはハイがすっきりしてて、どれだけでもゲインを上げられる。Jan Rayもありますね。あと、ABセレクターもあって。Aにすると普通なんですけど、Bにするとチューナーに行って、しかもミュートになるんです。チューナーのバイパス音ってスゴく悪いので、そこを通さない直列ができるシステムになってます。あと、電池が切れたら、すぐに足元で電源に行けるようにしてて。どんなトラブルがあっても自分で対応できるようなボードになっています。





1961年製のジャズベースとの出会い、そしてPETERSONのチューナーの存在



ーベースは?



福田裕務:1961年製のジャズベースで、去年の12月に買ったばかりです。それまでは1972年製のジャズベースをずっと使ってたんですけど、Suspended 4thって嫌なバンドで、70年代のヴィンテージのことを「中古」って言うんですよ。俺は1972年製をけっこう気に入ってたんですけど、「INVERSION」とか「GIANTSTAMP」といった楽曲が出来た時に、70年代のベースの音がちょっと腰高に感じてきて。レコーディングの時にも、「もっとロー感が欲しい」って言われるようになったんですよ。それで「やっぱ60年代か」って覚悟を決め始めてて。1960年のリフィニッシュの個体があったので、狙ってたんですけど、実際に弾きに行ったら今イチで。で、その横に、値段が倍以上しやがるのがいたんですよね。その時はメンバー全員で行ったんですけど、Suspended 4thって良くないバンドで、悪ノリが始まるんですよ。高いから眼中になかったのに、鷲山が店員に言って、勝手に持ってきちゃったんですよ。で、弾いたら最後って感じで。これしかないよなって感じになっちゃって。しかもローンも通っちゃって(笑)。









福田裕務(Ba)



ーベースのエフェクターは?



福田裕務:俺も薫田さんにお世話になってます。Zahnradから出てる4000preっていうブースターを、さらに僕に合うように作ってもらった、4000preの10倍スゴい、40000preって言うのがあります(笑)。これは奇跡的に、僕の1961年製ジャズベースとめちゃくちゃ相性がいいんです。それで鷲山のボードにもある、チューナーと分岐するセレクターが来て。そこからAguilarのTLCコンプ。で、ベースファズはBassmaster fuzzっていう、買ったら30万くらいする70年代のファズを元に、凶悪さを残しつつ、もっと扱いやすくしたようなものになってます。その次のSHIGEMORIのG.O.T Bass Driveは、オーバードライブなんですけど、プリアンプみたいな感じで使ってますね。チューブアンプを歪ませたようなニュアンスで出るので、ロー感がドシッとブッとくなるんですよ。TECH 21のQ STRIPっていうイコライザーは、スラップ用に使ってます。3キロ、4キロあたりをブーストして、スラップのバキッとした金属的なニュアンスだけを上げるんです。原音があまり変わらないまま上げられるんですよ。で、その後に来るDarkglassのB7Kはベースソロ用で、とにかく派手で目立ちたい時にONにします。



澤田誠也:あと、言い忘れてたんですけど、メンバー全員PETERSONのチューナーを使ってるんですよ。



鷲山和希:他のバンドと違う一番の理由はこれだと思いますね。めちゃくちゃピッチがいいんで。



澤田誠也:機種によってフィールが違うんですよ。



鷲山和希:俺のヤツはちょっと丸いんですよ。俺はバッキングなので、コード感が出た方が良くて。この二人は単音でリードを取るので、硬くてロックっぽいんです。しかもこのチューニング、そもそもが合わないんですよ。普通、チューニングが合うと針って止まるじゃないですか。ちょっとズレてても、「合ってますよ」って、ピタッと止まる。これはどれだけ合わせても、「ちょっと高いけど、大体合ってるからいいんじゃね?」みたいな感じで、針が微妙に動いてるんですよ。めちゃめちゃ厳しいんですけど、合わないということを提示してくれる感じが信頼できますね。厳しい先生が一人ずつ付いてる感じですよ(笑)。





今の時代に抵抗しながらもこだわりを追求するドラマー



ードラムは?



デニス・ルワブ:スネアドラムは友達と交換して貸してもらってます。交換する前は13インチのLudwigだったんですけど、薄めの方が好きだなってことに気がついて。気に入ってる点は、スネアらしい音を生み出すスナッピーという部分が、皮の部分からはみ出して取り付けられてるんですよ。全面あたりという方式なんですけど、音が目立ちやすくなるんです。皮はメーカーさんに送っていただいた新製品で、EVANSのUV2なんですけど、あまり気に入ってないですね。G2の方が圧倒的にいい。1と2があって、1は1枚の皮なんですけど、2は薄めの皮が2枚で、スティックが皮に当たった時の音が際立つんです。僕は細かいプレイをよくするので、当たった瞬間に弱くてもスナッピーが反応してくれるチューニングを心がけてます。



あと、シンバルスタンドにもこだわってますね。このスネアのスタンドの方は、こんなに斜めに立てて頑丈に作られてますけど、美しくないですよね。僕は真っ直ぐでシンプルな方が好きなんですよ。シンバルスタンドって普通、パイプを組み合わせて作るんですけど、これはパイプでなく、一本の棒になってる。これは昔のLudwigのシンバルスタンドの製法を元にTAMAが作ったものなんです。ただ、気に入らない部分もあって。ネジが元々は黒いプラスチック製だったんですよ。こんなに作り込んでるのに、何でプラスチックのネジを使うんだよ?と思って。プラスチックは音を吸収しますからね。ホームセンターに行って、これに合う金属製のネジを探して変えました。規格はM8です。





デニス・ルワブ(Dr)



ーキックの方はツインペダルなんですね。



デニス・ルワブ ツインペダルを使うヤツなんて、ナンパな野郎だと思ってたんですけど、実際に使ってみると便利でしたね。



鷲山和希:そもそもデニスが「キックペダルを使えばいいのに」っていうくらい、ハイハット・ワークをスゴくやってて。しかもやってる位置が表じゃなかったんです。それで、俺が「一回黙って、ツインペダル使ってみてよ。これやるからさ」って言って与えたんです。



デニス・ルワブ:キース・ムーンもツーバスだったから、まあいいかと思って。ちなみに、普通のペダルだと、チェーンがナイロンのベルトで接続されてることが多いんですけど、これは金属の棒で連結されてるタイプなので、かなりスムーズな動きをします。けっこうこの方式は、1930年代とかのバスドラのペダルでも採用されてるもので。セッティングによって棒が遠回りの動きになるんです。でも足を前に出せば、静かなプレイもできる。革靴だと隙間があるので、プレイしやすいんです。TAMAはツインペダルでよくぞこの方式を出してくれたなと思いますね。でも、「Dyna-Sync」のロゴ、要ります?!



一同:(爆笑)



デニス・ルワブ:僕の一番核になるのは、ドラムスティックだと思うんですけど、Pro-MarkのTX7AWっていう、ちょっと細めの7Aという規格のものを使ってます。細めだと、太いところで叩くのと、細いところで叩くのとで、音が全然違って。音ににごりがなくて、きれいに聴こえるんです。よく対バンのスティックを見てると、意外とみんな太いのを使ってるんですよ。太いし、重いから疲れるのに。



鷲山和希:でもレジェンドはみんな細いのを使ってるよね。



デニス・ルワブ:僕は当時の人になりたいんですよね。現代は嫌ですね。この時代に生まれたことをどうにかしたいんですけど。



鷲山和希:でも、もう2020年だよ(笑)。





<INFORAMTION>





『GIANTSTAMP』

Suspended 4th

PIZZA OF DEATH

発売中



Suspended 4th(サスペンデッド・フォース)

2013年結成。名古屋出身。通称「サスフォー」。名古屋の栄で路上ライブを中心に活動。路上ライブでの圧倒的なパフォーマンスやフィールド・レコーディングで注目を浴びる。2018年6月にシングル「ストラトキャスター・シーサイド」を発表、8月にはストリート・ミュージシャンを集めた野外フェス「Street Musician Summit」を開催。その後、自主音源『INVERSION』を発表。2019年1月に一発録りのインスト・ライブ音源『20190121』を発表。2019年7月にPIZZA OF DEATHより『GIANTSTAMP』をリリースしている。

https://suspended-4th.com