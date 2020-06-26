9月19～21日に千葉・幕張、19、20日に大阪・舞洲で開催予定の2020年限定の音楽フェスティバル「SUPERSONIC」の出演アーティスト第3弾が発表された。
TOKYO公演の19日にはNovelbright、Vaundy、20日にはニッキー・ロメロ、m-flo、21日にはBAD HOP、平井大、ヒップホップ集団・88Risingとしてリッチ・ブライアンとニキの出演が決定。NovelbrightとVaundyは9月20日にOSAKA公演でもパフォーマンスを行う。先にTOKYO公演21日に出演がアナウンスされていたBlack Eyed Peasは、19日にOSAKA公演でもライブを披露する。
SUPERSONIC
TOKYO
2020年9月19日（土）千葉県 ZOZOマリンスタジアム / 幕張シーサイドパーク
＜出演者＞
The 1975 / リアム・ギャラガー / Fatboy Slim / ASIAN KUNG-FU GENERATION / Clean Bandit（DJ Set） / イアン・ブラウン / Tones & I / オーロラ / ベアバッドゥービー / BiSH / Blossoms / マカロニえんぴつ / Novelbright / Squid / Vaundy / Waterparks / and more
2020年9月20日（日）千葉県 ZOZOマリンスタジアム / 幕張シーサイドパーク
＜出演者＞
スクリレックス / カイゴ / スティーヴ・アオキ / Digitalism / ドン・ディアブロ / ニッキー・ロメロ / きゃりーぱみゅぱみゅ / WarNymph（Grimes DJ Set） / ちゃんみな / コナン・グレイ / Creepy Nuts / iri / ジャックス・ジョーンズ / m-flo / and more
2020年9月21日（月・祝）千葉県 ZOZOマリンスタジアム / 幕張シーサイドパーク
＜出演者＞
ポスト・マローン / Black Eyed Peas / Wu-Tang Clan / 88Rising（リッチ・ブライアン、ニキ、and more）Nulbarich / Official髭男dism / アレック・ベンジャミン / BAD HOP / chelmico / ドミニク・ファイク / Easy Life / ゴーストメイン / 平井大 / I Dont Know How But They Found Me / 女王蜂 / and more
OSAKA
2020年9月19日（土）大阪府 舞洲SONIC PARK（舞洲スポーツアイランド）
＜出演者＞
スクリレックス / カイゴ / Black Eyed Peas / スティーヴ・アオキ / Digitalism / ドン・ディアブロ / WarNymph（Grimes DJ Set） / chelmico / コナン・グレイ / Creepy Nuts / iri / ジャックス・ジョーンズ / and more
2020年9月20日（日）大阪府 舞洲SONIC PARK（舞洲スポーツアイランド）
＜出演者＞
The 1975 / リアム・ギャラガー / Fatboy Slim / ASIAN KUNG-FU GENERATION / イアン・ブラウン / Tones & I / オーロラ / ベアバッドゥービー / Blossoms / マカロニえんぴつ / Novelbright / Squid / Vaundy / Waterparks / and more