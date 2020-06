MAN WITH A MISSIONが7月1日に11294(イイニクヨ)枚限定でリリースするニューシングル「Change the World」のミュージックビデオがYouTubeで公開された。

「Change the World」は2020年のNHKサッカーテーマソングで、7月15日発売のベストアルバム「MAN WITH A "BEST" MISSION」にも収録される。MVは殺陣やパルクール、アクションシーンとメンバーの演奏シーンが交錯する、勇壮な映像に仕上がっている。

なおMAN WITH A MISSIONは本日6月26日(金)21:00よりテレビ朝日系で放送の「ミュージックステーション」に出演し、「Change the World」をテレビ初披露する。