withコロナ時代のエンタメの形　ドライブインシアター『CINEMATHEQUE』レポート

ソーシャルディスタンスを保ったエンターテインメント体験を発信するべく2020年6月13日、14日の2日間イオンモール幕張新都心臨時駐車場スペースにてドライブインシアター形式の映画鑑賞イベント「CINEMATHEQUE」が開催された。



本イベントへは抽選形式の無料招待での参加者のみに限られたが、2日間で200台の参加枠に対し、1万5000件を超える応募があり、withコロナ時代の「新しい生活様式」に順応し安心して楽しめるエンターテインメントとしての期待値が高かったことが伺える。1970~90年代にかけて各地方に点在したドライブインシアターを体験したことのある世代には懐かしく、若い世代にはFM電波を介して車内で映像の音楽をリアルタイムで体験できることが新しいエンターテインメントとなった。



来場客からは、「車内で会場へ向かう道中での会話や、映画館では叶わない上映中に声を出すリアクションなんかを共有できる特別なコミュニケーションの機会が生まれた」などの声や、会場がイオンモール幕張新都心の臨時駐車スペースということもあり「隣接するイオンモール、コストコなどで車内での飲食物を事前に選ぶ楽しさも味わえた」など、本イベントならではの楽しみ方をそれぞれが満喫している様子がうかがえた。







本ドライブインシアターイベントを主催するCINEMATHEQUEは、コロナ以前にも大磯プリンスホテルや芝パークホテルのスペースにて同社が保有する巨大スクリーンを使用した映画鑑賞イベントを開催していたこともあり、「とにかくエンターテインメントを止めたくなかった。図らずも自分たちが以前から開催していたイベントがソーシャルディスタンスをキープしたまま楽しめるシステムなので、都心に限らず地方の皆様にも楽しんでもらえるきっかけを作っていきたい」と話す。





DJ HASEBE(左)と田中知之(右)



映画公開前にはスクリーン横に配置されたトラック車内特設DJブースより6月13日にDJ HASEBE、6月14日には田中知之によるDJプレイも披露された。映画の音声のみならずDJプレイも車内搭載のカーステレオよりFM電波をチューニングし「音」を楽しむシステムとなっており、会場はファミリー層も多く参加していたこともあり親しみやすくキャッチーなダンスミュージックに身体を揺らし、車内からのコールアンドレスポンスとしてヘッドライトやハザードランプを点灯させる光景が見られた。



コロナショックを受け、変わらざるを得ない状況に差し掛かっている音楽シーンや自身について田中知之は、「自粛期間中はスタジオで制作を続けながら、クラブやライブハウス、ファンに対して自身が出来ることは何だろうかと日々考えていました。仲が良いヴェニューには敢えて今は営業しない方が良いとアドバイスをさせてもらったり、配信での表現が当たり前になるのがわかっていたからこそ、配信でファンに楽しんでもらえる”クオリティ”の追求をクラブと共にディスカッションをしていました」と振り返る。



withコロナ時代における音楽・映画の鑑賞体験について田中は、「結局、現場での共有体験に勝るものはないですよね。しかし今回のように工夫を凝らして楽しんでいただける機会を提供できることは素晴らしい。各ライブハウスやクラブ、自治体が発表したガイドラインを遵守しつつお客様に楽しんでもらい、結果アーティストにも充分に還元される仕組みも作っていけるように自分も含めて業界全体で取り組んでいけたら。もともと映画のサウンドトラック盤ばかりをプレイするパーティを始めたことからFPMはスタートしているのもあり、映画のセレクトから私が担当したバージョンのイベントをプロデュースしたいなぁとか夢想します。ライブセッションやフードなども考えたりできれば」と、可能性について言及していた。



そんな田中知之がコラボレーターと共に架空のファンタジーを創り上げることを楽しむプロジェクトでもある「FPM」ではなく、初めて本名名義での作品リリースを展開している。第1弾の「Alone」は2年前から制作がスタートし、奇しくも新型コロナウイルス感染症蔓延の影響で仕上がってしまったという楽曲だ。老若男女の孤独な「Alone」という呟きが増殖していき、終盤は大河のように溢れかえるのだが、最後のセリフで救いが生まれる巧妙な仕掛けのある曲となっている。



高野寛と原田郁子(クラムボン)をボーカリストに迎えた第2作目の「Change the World Again」は、震災から9年目の3月11日、ちょうど新型コロナ禍が広がりつつあった日に、それまでずっと書けないままでいた新曲の歌詞が、まるで自動筆記のように出来上がってしまったという作品である。



パンデミックの渦中に仕上がったメッセージ性の強い本作品たちを是非チェックして欲しい。





<作品詳細>







田中知之

『Alone』



リリース日:2020年4月22日(水)

試聴URL:https://youtu.be/ZqVWhFpGu-g







田中知之

『Change the World Again feat. 高野寛 & 原田郁子(クラムボン)』



リリース日:2020年5月13日(水)

試聴UL:https://youtu.be/BASpldQfyFs