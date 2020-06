MAN WITH A MISSION、11294枚限定シングル「Change the World」MV公開

2020年7月1日に、MAN WITH A MISSIONが11294枚限定シングル『Change the World』をリリースする。



バンド結成10周年の3部作をリリース中のMAN WITH A MISSION。その第3弾として7月15日にリリースされるベスト盤『MAN WITH A "BEST" MISSION』から、「Change the World」を11294枚限定のシングルカット作品としてリリースされる。同作のMVが本日6月26日に公開となり、合わせて先行配信もスタートした。









<商品情報>



MAN WITH A MISSION

11294枚数量限定シングル『Change the World』



発売日:2020年7月1日(水)

価格:1129円(税抜)



=収録曲=

1. Change the World

2. Rock Kingdom feat. 布袋寅泰



HP:https://www.mwamjapan.info/