MAN WITH A MISSION、11294枚限定シングル「Change the World」MV公開

2020年7月1日に、MAN WITH A MISSIONが11294枚限定シングル『Change the World』をリリースする。

バンド結成10周年の3部作をリリース中のMAN WITH A MISSION。その第3弾として7月15日にリリースされるベスト盤『MAN WITH A "BEST" MISSION』から、「Change the World」を11294枚限定のシングルカット作品としてリリースされる。同作のMVが本日6月26日に公開となり、合わせて先行配信もスタートした。




＜商品情報＞

MAN WITH A MISSION
11294枚数量限定シングル『Change the World』

発売日：2020年7月1日（水）
価格：1129円（税抜）

＝収録曲＝
1. Change the World
2. Rock Kingdom feat. 布袋寅泰

HP：https://www.mwamjapan.info/