MAN WITH A MISSION、11294枚限定シングル「Change the World」MV公開

2020年7月1日に、MAN WITH A MISSIONが11294枚限定シングル『Change the World』をリリースする。
バンド結成10周年の3部作をリリース中のMAN WITH A MISSION。その第3弾として7月15日にリリースされるベスト盤『MAN WITH A "BEST" MISSION』から、「Change the World」を11294枚限定のシングルカット作品としてリリースされる。同作のMVが本日6月26日に公開となり、合わせて先行配信もスタートした。
＜商品情報＞
MAN WITH A MISSION
11294枚数量限定シングル『Change the World』
発売日：2020年7月1日（水）
価格：1129円（税抜）
＝収録曲＝
1. Change the World
2. Rock Kingdom feat. 布袋寅泰
HP：https://www.mwamjapan.info/
2020年7月1日に、MAN WITH A MISSIONが11294枚限定シングル『Change the World』をリリースする。
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