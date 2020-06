DREAMS COME TRUE・中村正人が、6月27日の『SONGS』(NHK総合、毎週土曜23:00~)に出演。番組責任者の大泉洋とスペシャル対談を繰り広げる。



心に刺さる歌詩と胸を高鳴らせる音楽、めくるめくパフォーマンスで常に感動を届けてきたDREAMS COME TRUE。デビュー31周年を迎え、新たなスタートを切ったDREAMS COME TRUEのリーダー・中村が大泉との対談で、バンドの現在・過去・未来、そして最新曲にかける思いや50周年に向けた展望を語る。



また、数々のヒットナンバーも一挙大放出。NHKに残る貴重映像や迫力のライブ映像を公開する。