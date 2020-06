『すばらしきこのせかい』アニメ化決定！ 7/4（土）の特番で詳細解禁

スクウェア・エニックス制作のアクションRPG『すばらしきこのせかい』のアニメ化が決定。7月4日(土)に行われる特別番組にて詳細情報を世界同時発表予定だ。解禁までの期間、ティザーサイトにて7日間のカウントダウンを開始する。



『すばらしきこのせかい』は、2007年にニンテンドーDS用ソフトとして発売され、その後2012年にiOS/ Android版、2018年にはNintendo Switch版もリリースされるなど、日本国内のみならず、アメリカやヨーロッパを中心に海外でも根強い人気を誇る作品だ。大人気シリーズ『キングダム ハーツ』のスタッフが制作を担当し、クリエイティブプロデューサー兼キャラクターデザインも同シリーズのほか『ファイナルファンタジー』シリーズで知られるスクウェア・エニックスの野村哲也氏が務めている。



先月末に、北米最大級のアニメコンベンション「Anime Expo2020」が、新型コロナウイルス感染症(COVID-19) の影響を受けて現地での開催を中止し、「Anime Expo Lite」としてオンライン配信での開催を発表。その際に、「Anime Expo Lite」のキーアートとして『すばらしきこのせかい』の新規ビジュアルが公開され、世界のファンの間で話題となっていた。



アニメ化についての詳細情報は、「Anime Expo Lite」で日本時間7月4日(土)10:00より行われる特別番組にて ”世界同時情報解禁” を行う予定。それに伴い、特別番組の放送に向けてカウントダウンを行う特設サイトと、公式Twitterアカウントを6月26日(金)0時より公開予定だ。



