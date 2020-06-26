プリンス『サイン・オブ・ザ・タイムズ』豪華仕様で再発、マイルス・デイヴィスとの共演音源も

プリンスの最高傑作との呼び声も高い、1987年発表の2枚組アルバム『サイン・オブ・ザ・タイムズ』。未発表曲、未発表ライヴ、未発表ライヴ映像を収録した、スーパー・デラックス・エディションが9月25日に発売。マイルス・デイヴィスとの共演も収録される。



アルバム『サイン・オブ・ザ・タイムズ』は、自身のバンド「ザ・レボリューション」を解体し、自らのレコーディング・スタジオ、ペイズリー・パークを建設するなど、プリンスが新たなキャリアをスタートさせた、1987年発表の2枚組アルバム。



今回リリースとなるスーパー・デラックス・エディションは、8枚のCDに収録される92曲のうち、63曲が未発表トラックで、そのうち45曲が1979年5月から、1987年7月までにレコーディングされたスタジオ曲である。オリジナル・アルバムはバーニー・グランドマンにより、リマスターされている。







未発表来ライヴ音源は1987年6月20日に、サイン・オブ・ザ・タイムズ・ツアーの一環として、オランダ、ユトレヒトで収録されたもの。また未発表ライヴ映像は、1987年12月31日に、サイン・オブ・ザ・タイムズ・ツアーの最後を飾るもので、ペイズリー・パークで収録され、マイルス・デイヴィスとのステージでの唯一の共演も収められている。



●唯一無二の＂プリンス＂として生き抜いた57年間とは



また、パッケージは12インチBOX仕様、120ページのハードカヴァー・ブックレットには、プリンスの手書きの歌詞、ジェフ・カッツによる貴重な未公開写真を収録。そのほか、デイヴ・シャペル（俳優・コメディアン）、レニー・クラヴィッツ、スーザン・ロジャース（レコーディング・エンジニア）、ダフネ・ブルックス（イェール大学教授）、アンドレア・スウェンソン（ミネアポリスの音楽評論家）、デュエイン・チューダール（プリンス研究者）の英文ライナーノーツを収録している。



アルバムから先行して、「ウィットネス・フォー・ザ・プロセキューション（ヴァージョン1）」も本日、デジタル配信となっている。



なお、CD1からCD3だけを収録した、デラックス・エディションも同時発売となる。





プリンス

『サイン・オブ・ザ・タイムズ：スーパー・デラックス・エディション』

2020年9月25日リリース

価格：18,000円+税



〈収録曲〉



(Disc 1) CD

1. サイン・オブ・ザ・タイムズ

2. プレイ・イン・ザ・サンシャイン

3. ハウスクウェイク

4. ドロシー・パーカーのバラッド

5. イット

6. スターフィッシュ・アンド・コーヒー

7. スロウ・ラヴ.

8. ホット・シング

9. フォーエヴァー・イン・マイ・ライフ



(Disc 2) CD

1. ユー・ガット・ザ・ルック

2. イフ・アイ・ウォズ・ユア・ガールフレンド

3. ストレインジ・リレイションシップ

4. プレイス・オブ・ユア・マン

5. ザ・クロス

6. ビューティフル・ナイト

7. アドア



(Disc 3) CD

1. サイン・オブ・ザ・タイムズ（７インチ・シングル・エディット）

2. ラ・ラ・ラ・ヒ・ヒ・ヒ（７インチ・シングル・エディット）

3. ラ・ラ・ラ・ヒ・ヒ・ヒ（ハイリー・エクスプローシヴ）（７インチ・シングル・エディット）

4. イフ・アイ・ウォズ・ユア・ガールフレンド（７インチ・シングル・エディット）

5. ショッカデリカ（「イフ・アイ・ウォズ・ユア・ガールフレンド」Ｂ面曲）

6. ショッカデリカ（１２インチ・ロング・ヴァージョン）

7. ユー・ガット・ザ・ルック（ロング・ルック）（１２インチ・エディット）

8. ハウスクウェイク（７インチ・エディット）

9. ハウスクウェイク（７ミニッツ・モークウェイク）（１２インチ・エディット）

10. プレイス・オブ・ユア・マン（フェイド・７インチ・エディット）

11. ホット・シング（７インチ・シングル・エディット）

12. ホット・シング（エクステンデッド・リミックス）

13. ホット・シング（ダヴ・ヴァージョン）



(Disc 4) CD

1. プレイス・オブ・ユア・マン（１９７９ヴァージョン）

2. ティーチャー・ティーチャー（１９８５ヴァージョン）

3. オール・マイ・ドリームス

4. キャン・アイ・プレイ・ウィズ・ユー？（feat.マイルス・デイヴィス）

5. ワンダフル・デイ（オリジナル・ヴァージョン）

6. ストレインジ・リレイションシップ（オリジナル・ヴァージョン）

7. ヴィジョンズ

8. ドロシー・パーカーのバラッド（ウィズ・ホーンズ）

9. ウィットネス・フォー・ザ・プロセキューション（ヴァージョン１）

10. パワー・ファンタスティック（ライヴ・イン・スタジオ）

11. アンド・ザット・セズ・ワット？

12. ラヴ・アンド・セックス

13. ア・プレイス・イン・ヘヴン（プリンス・ヴォーカル）

14. カラーズ

15. クリスタル・ボール（７インチ・ミックス）

16. ビッグ・トール・ウォール（ヴァージョン１）

17. Nevaeh Ni Ecalp A

18. イン・ア・ラージ・ルーム・ウィズ・ノー・ライト



(Disc 5) CD

1. トレイン

2. イット・エイント・オーヴァー・ティル・ザ・ファット・レディー・シングス

3. エッグプラント（プリンス・ヴォーカル）

4. エヴリバディ・ウォント・ワット・ゼイ・ドント・ガット

5. ブランシェ

6. ソウル・サイコデリサイド

7. ザ・ボール

8. アドニス・アンド・バテシバ

9. フォーエヴァー・イン・マイ・ライフ（アーリー・ヴォーカル・スタジオ・ランスルー）

10. クルーシャル（オルタナティヴ・リリックス）

11. ザ・ココア・ボーイズ

12. ホエン・ザ・ドーン・オブ・ザ・モーニング・カムズ

13. ウィットネス・フォー・ザ・プロセキューション（ヴァージョン２）

14. イット・ビーズ・ライク・ザット・サムタイムズ



(Disc 6) CD

1. エモーショナル・パンプ

2. リバース・オブ・ザ・フレッシュ（ウィズ・オリジナル・アウトロ）

3. コミック・デイ

4. ウォーキン・イン・グローリー

5. ワーリー

6. アイ・ニード・ア・マン

7. プロミス・トゥ・ビー・トゥルー

8. ジェラス・ガール（ヴァージョン２）

9. ゼアズ・サムシング・アイ・ライク・アバウト・ビーイング・ユア・フール

10. ビッグ・トール・ウォール（ヴァージョン２）

11. ア・プレイス・イン・ヘヴン（リサ・ヴォーカル）

12. ワンダフル・デイ（１２インチ・ミックス）

13. ストレインジ・リレイションシップ（１９８７シェップ・ペティボーン・クラブ・ミックス）



(Disc 7) CD

1. イントロ／サイン・オブ・ザ・タイムズ

2. プレイ・イン・ザ・サンシャイン

3. リトル・レッド・コルヴェット

4. ハウスクウェイク

5. ガールズ＆ボーイズ

6. スロウ・ラヴ

7. Ａ列車で行こう／ペイスメイカー／プレイス・オブ・ユア・マン

8. ホット・シング

9. フォー

10. イフ・アイ・ウォズ・ユア・ガールフレンド



(Disc 8) CD

1. レッツ・ゴー・クレイジー

2. ビートに抱かれて

3. パープル・レイン

4. １９９９

5. フォーエヴァー・イン・マイ・ライフ

6. ＫＩＳＳ

7. ザ・クロス

8. ビューティフル・ナイト



(Disc 9) DVD

1. サイン・オブ・ザ・タイムズ

2. プレイ・イン・ザ・サンシャイン

3. リトル・レッド・コルヴェット

4. アドア

5. ハウスクウェイク

6. スロウ・ラヴ

7. ドゥ・ミー・ベイビー

8. アドア

9. プレイス・オブ・ユア・マン

10. ワッツ・ユア・ネイム・ジャム

11. 夜のプリテンダー

12. デリリアス

13. ジャック・ユー・オフ

14. ドラム・ソロ

15. トゥエルヴ

16. ホット・シング

17. イフ・アイ・ウォズ・ユア・ガールフレンド

18. レッツ・ゴー・クレイジー

19. ビートに抱かれて

20. パープル・レイン

21. １９９９

22. ユー・ガット・ザ・ルック

23. ビューティフル・ナイト（feat.マイルス・デイヴィス）



＜同時発売＞



『サイン・オブ・ザ・タイムズ：デラックス・エディション』

価格：3,200円+税

Disc 1～3のCDを収録。



プリンス ワーナーミュージック・ジャパン ホームページ：

https://wmg.jp/Prince/



