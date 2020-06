ゲーム「すばらしきこのせかい」のアニメ化が決定。特設サイトとTwitterアカウントが開設された。

「すばらしきこのせかい」は、「7日間にわたってミッションを達成し続けないと存在が消える」という“死神ゲーム”に巻き込まれた少年・ネクが渋谷を奔走するアクションRPG。2007年にニンテンドーDS用ソフトとして発売され、その後iOS版 / Android版、Nintendo Switch版もリリースされた。5月末にはオンラインイベント「Anime Expo Lite」のキーアートとして「すばらしきこのせかい」の新規ビジュアルが公開されていた。

アニメ化の詳細は7月4日10時から「Anime Expo Lite」内の特別番組で明かされる予定。特設サイトでは同番組の配信に向けてカウントダウンが行われている。

