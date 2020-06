「キノの旅 -the Beautiful World-」など、時雨沢恵一が原作小説を手がけるTVアニメ3作の一挙配信がニコニコ生放送で行われる。

これは小説「キノの旅」が刊行開始から20周年を迎えたことを記念したもの。7月10日19時から2003年放送の「キノの旅 -the Beautiful World-」、7月18日12時から2008年放送の「アリソンとリリア」の一挙配信が行われる。また2017年放送の「キノの旅 -the Beautiful World- the Animated Series」の一挙配信は、10月3日19時にスタートする。

「『キノの旅』20周年記念 時雨沢先生原作アニメ一挙ニコ生」スケジュール

「キノの旅 -the Beautiful World-」

配信日時:2020年7月10日(金)19:00~

「アリソンとリリア」

配信日時:2020年7月18日(土)12:00~

「キノの旅 -the Beautiful World- the Animated Series」

配信日時:2020年10月3日(土)19:00~