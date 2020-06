服部昇大「邦画プレゼン女子高生 邦キチ! 映子さん Season4」の単行本が、本日6月25日に発売された。

現在スピネルにて「Season5」が連載中の「邦キチ! 映子さん」は、映画が好きが高じて「映画について語る若人の部」を立ち上げた高校生の小谷洋一と、周囲からよく“邦キチ”と呼ばれる邦画マニアの新入部員・邦吉映子が織りなす邦画プレゼンマンガ。「Season4」では「るろうに剣心」「劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEキングダム」「映画HUGっと!プリキュア▽ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ」「HiGH&LOW THE WORST」などが取り上げられており、 単行本には新垣結衣、三浦春馬らが出演した「恋空」をプレゼンするエピソードが描き下ろしとして収録されている。

発売を記念し紀伊國屋書店、TSUTAYA、三洋堂書店、COMIC ZINでは購入者に特典を配布。書店を限定しない汎用の特典も用意されている。

「邦画プレゼン女子高生 邦キチ! 映子さん Season4」プレゼン作品

・「パソコンウォーズISAMI」

・「シティーハンター」

・「シティーハンター THE MOVIE 史上最香のミッション」

・「雪の華」

・「多動力 THE MOVIE」

・「オペレッタ狸御殿」

・「るろうに剣心」

・「デンデラ」

・「劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEキングダム」

・「ザ・キング・オブ・ファイターズ」

・「映画HUGっと!プリキュア▽ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ」

・「HiGH&LOW THE WORST」(番外編)

・「恋空」(描き下ろし)

※▽はハートマーク。

