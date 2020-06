仮面ライダーZOがレトロソフビになって発売決定！

『仮面ライダーZO』の主役ライダーZOと、敵怪人ドラスがソフビ人形になった。東映ヒーロー・怪人をレトロソフビ化する東映レトロソフビコレクションでラインナップされる。





(C) 石森プロ・東映 (C) 東映・東映ビデオ・石森プロ



(左から)ショッカー戦闘員(女・新色)(仮面ライダーより)、ガマギラ―(仮面ライダーより)、仮面ライダーZO(仮面ライダーZOより)、ドラス(仮面ライダーZOより)/メディコム・トイ/各7800円+税(左2点)、各8800円+税(右2点)/2020年10月下旬発送予定/東映レトロソフビコレクションの新作。各全高約24センチ。

1/6計画店頭、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2020年6月24日(水)00:00から2020年7月31日(金)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。



仮面ライダーZO以外にもメディコム・トイが発売・プロデュースするソフビの情報が到着している。ここからはそれを紹介していこう。





(C) 石森プロ・東映



(左から)ロボコン(メタリックカラー)、ロボワル、ロボドロ/メディコム・トイ/各4500円+税/2020年10月下旬発送予定/ミドルサイズで東映ヒーロー・怪人をレトロソフビ化する東映レトロソフビコレクションM(ミドル)の新作。『がんばれ!!ロボコン』の主人公ロボコンと同級生ロボットを再現。各全高約15センチ。

TM & (C) TOHO CO., LTD.



ゴジラ(ゴジラ・エビラ・モスラ 南海の大決闘版)/メディコム・トイ/1万2000円+税/2020年7月発送予定/ソフビ作家・安楽安作によるレトロデフォルメソフビ。全高約26センチ。

メディコム・トイ運営オンラインストアにて2020年6月24日(水)00:00から7月10日(金)23:59まで申込を受け付け、抽選販売。7月20日までに当選者に連絡を行い、7月発送予定。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。





(C)創通・サンライズ



ウォーカーギャリア(レトロトイカラーVer.)/メディコム・トイ/1万8000円+税/2020年11月下旬発送予定/サンライズのアニメメカ・キャラクターをソフビ化するサンライズコレクションの新作として、「戦闘メカ ザブングル』よりウォーカーギャリアが登場。レトロデフォルメだが頭身は高め。今回は1980年代のレトロトイをイメージしたカラーリングになっている。全高約25センチ。

(C) GSE (C) RINGS



SFS グレート・ムタ(左)、SFS 前田日明(U.W.Fジャージ版)(右)/発売元:イングラム、販売元:メディコム・トイ/各8800円+税/2020年11月発送予定/実在プロレスラーなどをレトロソフビ化するソフビ・ファイティングシリーズの新作。各全高約25センチ。

(C) CBL (C) KAE TANAKA (C)Chocomoo (C) yasu (C) kuronekodesign (C) c-toys



ガチャポス 萬福猫 其の参/発売元:ENGAWA、スペースファクトリー、販売元:メディコム・トイ/1回500円(税込)/2020年7月発売予定/郵便局に設置されたベンダーマシンで発売されるミニソフビ。形状は同一で、ソフビ系アーティストたちによるデザインが施されている。蜜月(田中かえ)、奇才(Chocomoo)、奮起(yasu)、愛情(黒ねこ意匠)、上昇(ちしまこうのすけ)の全5種。各全高約6センチ。

(問)「ガチャポス」事務局(株式会社スペースファクトリー) https://space-factory.co.jp/gachapos/



ガチャポス設置郵便局は全国10カ所(2020年6月15日現在)。



※一部の写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。