じゃあもう一度だけ説明するね！ スパイダー・グウェンが可動フィギュアに

メディコム・トイの可動フィギュアMAFEXにアニメ映画『SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE』(邦題『スパイダーマン:スパイダーバース』)のスパイダー・グウェンがラインナップ入りした。ピーター・ポーカーことスパイダー・ハムもセットになっている。





(C) 2020 MARVEL (C) 2020 CPII



MAFEX SPIDER-GWEN(GWEN STACY)/メディコム・トイ/9800円+税/2021年4月発売予定/可動フィギュア。グウェン・ステイシーが変身するスパイダーウーマンを再現。全高約14センチ。ウェブ(クモ糸)パーツ付属。同スケールのスパイダー・ハムも付属する。

グウェン・ステイシーは、コミックスの基本世界(アース616)ではスパイダーマン=ピーター・パーカーの恋人で、グリーンゴブリンとの戦いに巻き込まれ命を落としてしまった。コミックス版『スパイダーバース』で「もしグウェンがスパイダーマンになったら?」という発想で別世界の存在として誕生。アニメ版はコミックス版と基本設定は同じだが、さらに別世界の同一人物のようである。





(C) 2020 MARVEL (C) 2020 CPII



グウェンはフード付きマスク頭部2種、素顔2種の計4種の表情パーツ付き。スパイダー・ハムは首が可動、両腕は差し替える形でポーズ変更を再現している。

スパイダー・ハムは動物たちが人間のように暮らすラーヴァル・アース(アース8311)出身。ポーカー家に住みついたクモが、放射能を帯びた豚のメイ・ポーカーに噛まれて誕生した。



MAFEXでは『SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE』に登場するスパイダーマン(マイルス・モラレス)とスパイダーマン(ピーター・B・パーカー)もラインナップされている。

今回のスパイダー・グウェン&スパイダー・ハムでアニメ版のメインのスパイダーマン6人中4人がMAFEX化されたことになる。ちなみに残る2人は、スパイダーマン・ノワールとペニー・パーカーだ。





※写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。