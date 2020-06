アパレルコラボミッキーマウスがフィギュアになって登場！

アパレルブランド「glamb(グラム)」のアーカイブより、花束を投げるミッキーマウスが立体化される。

発売元はアパレル系アイテムを数多く手がけるメディコム・トイで、同社のソフビ製フィギュアVCD(ヴァイナルコレクティブルドールズ)シリーズのアイテムとなる。





(C) Disney



VCD THROW MICKEY NORMAL Ver.(左)、B&W Ver.(右)/メディコム・トイ/各7800円+税/2020年10月発売予定/ソフビ製フィギュア。ノーマル版とモノクロカラーの2種展開。各全高約11.5センチ。





(C) Disney



VCD BAPE(R) MICKEY MOUSE MONOTONE Ver./販売元:NOWHERE Co.,Ltd.、発売元:メディコム・トイ/1万円+税/2020年7月発売予定/ファッションブランド「A BATHING APE(R)(ア・ベイシング・エイプ(R))」、略称BAPE(R)とミッキーマウスのアイテム。ズボンと靴の柄がBAPE(R)の特徴的な迷彩柄になっている。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、A BATHING APE(R)正規取扱い店舗及びWEB STOREにて数量限定発売、なくなり次第終了。

(問)メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555、BAPE STORE(R) 渋谷 03-6415-6041



メディコム・トイではVCD以外にも固定フィギュアやスタチュー、他企業とコラボした雑貨などを発売・プロデュースしている。ここではそちらも紹介しよう。





(C) YOSHIDA

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



PORTER X BE@RBRICK BLACK / REFLECTIVE WAIST BAG、SHOPPING BAG、WALLET/発売元:吉田(※)、販売元:メディコム・トイ/2万6000円+税(WAIST BAG)、1万6000円+税(SHOPPING BAG)、1万2000円+税(WALLET)/2020年7月発売予定/吉田カバン(※)のブランドPORTER(ポーター)とクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)のコラボアイテム。

ウエストバッグW27×H17×D13センチ、ショッピングバッグW30×H35.5センチ、ウォレット(財布)W13×H10センチ。

メディコム・トイ直営各店及びPORTER(表参道・丸の内・大阪)、PORTER STAND(品川駅店・東京駅店、京都店)にて数量限定発売、なくなり次第終了。

(問)PORTER 表参道 03-5464-1766、メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555

(※「吉」は正しくは土の下に口の異字体)





(C) MMXX Full Colour Black Ltd.

Sync. TM & (C) 2013-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



Elephant with Bomb ORIGINAL Ver./メディコム・トイ/8万8000円+税/2020年7月発売予定/アーティストBANKSY(バンクシー)のグラフィティにインスパイアされたスタチュー。全長約35センチ。表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUS、渋谷PARCOの2Gにて数量限定発売、なくなり次第終了。





(C) 2020 KRINK NYC



KRINK PLUSH CUSHION ”K-60”、TEE ”GRAPHIC”、RUG MAT ”GRAPHIC”、SKATEBOARD DECK ”GRAPHIC”/メディコム・トイ/9000円+税(PLUSH CUSHION)、各6000円+税(TEE)、1万8500円+税(RUG MAT)、1万5500円+税(SKATEBOARD DECK)/2020年7月発売予定(TEE)、2020年9月発売予定(PLUSH CUSHION、RUG MAT)、2020年10月発売予定(SKATEBOARD DECK)/グラフィティアーティストKRが創設したグラフィティ用品ブランドKRINKとのコラボアイテム。

クッションはW29×H63センチ、Tシャツはホワイトとブラックの2色で、サイズS、M、 L、XL、2XL。ラグマットはH82×W62センチ。スケートボードデッキはブラックとグレーの2色で、各H82×W20.5センチ。





(C)COPY RiGHT MARK GONZALES



CERAMICK Mark Gonzales ”PRIEST”/メディコム・トイ/3万円+税/2020年7月発売予定/ストリートスケーター界のレジェンドそしてアーティストであるマーク・ゴンザレスの代表作”PRIEST"を陶器で再構築。鹿児島の陶磁器の名工房「ONE KILN・ワンキルン」にて製造。ロットナンバー入り。全高約34センチ。



問合せ先:メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555



※画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。