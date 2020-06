アニソンユニットのJAM Projectが7月18日、YouTube Lantis Channelにて無観客ライブ「JAM Project 20th Anniversary SpecialThank you so, so much ! ~ 一緒にうたおう」の生配信を行うことが発表された。

JAM Projectは現在、4月よりスタートを予定していた20周年記念ライブツア「JAM Project LIVE 2020 20th Anniversary Tour The Age of Dragon Knights」を8月1日までの公演中止を発表している。

今回、ツアー開催を待ち望むファンへ「アニソンパワー」を届けるべく、東京公演1日目となる予定だった7月18日、会場・大井町きゅりあんより無観客ライブを行うことを発表した。7月18日18:30よりYouTube Lantis Channelにて配信される。