ぢゅん子原作による実写映画「私がモテてどうすんだ」が全国300館以上の劇場で公開される。これを記念し、映画館でしか観ることができない映像が、本編終了後に特別上映されることが決定した。

「劇場限定スペシャル映像」には、映画本編では使われなかった未公開カット、NGカット、撮影時のハプニングシーンを収録。六見遊馬を演じた吉野北人（THE RAMPAGE from EXILE TRIBE）が、優しい口調でセリフを間違えてしまう様子や、チャラい系同級生・七島希を演じた伊藤あさひがNGを連発して頭を抱える姿など、普段観られないキャストの素顔や、撮影の裏側がなどが8分間にわたって上映される。なおこのスペシャル映像は、Blu-ray / DVDの特典映像にも収録されない。映画「私がモテてどうすんだ」は、7月10日に全国公開される。

実写映画「私がモテてどうすんだ」

2020年7月10日（金）全国公開

原作：ぢゅん子「私がモテてどうすんだ」（講談社刊 別冊フレンド）

出演：吉野北人（THE RAMPAGE from EXILE TRIBE）、神尾楓珠、山口乃々華（E-girls）、富田望生、伊藤あさひ、奥野壮（男劇団 青山表参道X）、上原実矩、坂口涼太郎、水島麻里奈、ざわちん、中山咲月、優希美青、宮崎秋人、戸田菜穂

監督・脚本：平沼紀久

脚本：吉川菜美、福田晶平、渡辺啓、上條大輔

配給：松竹

(c)2020『私がモテてどうすんだ』製作委員会 (c)ぢゅん子/講談社