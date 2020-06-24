きただりょうま原作によるTVアニメ「ド級編隊エグゼロス」のPV第2弾が公開された。

PVでは松岡禎丞演じる炎城烈人をはじめとした、エグゼロスのメンバーたちを紹介。星乃雲母役の加隈亜衣が歌うエンディングテーマ「Lost emotion」も聞くことができる。

「ド級編隊エグゼロス」は人間からエロスの源“H（エ）ネルギー”を吸い取る宇宙人・キセイ蟲と戦う、地球防衛隊のヒーローたちを描くコメディ。7月3日よりTOKYO MX、 BS11ほかにて放送される。またdアニメストアでは地上波放送と同タイミング、その他サイトでは7月6日より順次配信を行う。

TVアニメ「ド級編隊エグゼロス」

放送情報

TOKYO MX、BS11、群馬テレビ、とちぎテレビ：2020年7月3日（金）より毎週金曜日24:00～

MBS：2020年7月4日（土）より毎週土曜日27:38～

テレビ愛知：2020年7月6日（月）より毎週月曜日27:05～

AT-X：2020年7月3日（金）より毎週金曜日24:00～

スタッフ

原作：きただりょうま（集英社「ジャンプSQ.」連載）

監督・シリーズ構成：神保昌登

キャラクターデザイン：山本亮友

プロップデザイン：山本月穂

服装デザイン：廣冨麻由

キセイ蟲デザイン：渡辺奏

美術監督：益田健太

美術設定：平良亜似子

色彩設計：鈴木ようこ

CGラインディレクター：濱村敏郎

撮影監督：葉山大輝

編集：近藤勇二

音響監督：土屋雅紀

音響制作：スタジオマウス

音楽：吟（BUSTED ROSE）

アニメーション制作：project No.9

キャスト

炎城烈人：松岡禎丞

星乃雲母：加隈亜衣

桃園百花：矢作紗友里

天空寺宙：桑原由気

白雪舞姫：茅野愛衣

庵野丈：三木眞一郎

チャチャ：大森日雅

ルンバ：岸尾だいすけ

ナレーション：小山力也

(c)きただりょうま／集英社・ド級編隊エグゼロス製作委員会