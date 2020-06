日本女子サッカーリーグは24日、新型コロナウイルスによる中断から開幕後の日程を発表した。

2020プレナスなでしこリーグ1部および2020プレナスなでしこリーグ2部は、新型コロナウイルスの影響で中断していたが、7月18日からの開幕が決定。今回同リーグは再開後の日程を発表した。なお、開幕から第2節は無観客試合で開催し、第3節以降の開催については、感染拡大状況などを鑑み、今後決定される予定となっている。

発表された開幕初戦・第2節の対戦カードは以下の通り。

【1部リーグ】

■第1節

▼7月18日(土)

16:00 伊賀FC vs I神戸(三交鈴鹿)

17:00 ジェフL vs 浦和(オリプリ)

18:00 C大阪堺 vs 愛媛L(JG堺S1)

▼7月19日(日)

17:00 マイナビ vs 新潟L(松島フ1)

18:00 日テレ vs ノジマ(味フィ西)

■第2節

▼7月25日(土)

18:00 新潟L vs 浦和(新潟市陸)

▼7月26日(日)

16:00 ノジマ vs ジェフL(ギオンス)

17:00 マイナビ vs 日テレ(松島フ1)

18:00 C大阪堺 vs 伊賀FC(ヤンマー)

19:00 愛媛L vs I神戸(ニンスタ)

【2部リーグ】

■第1節

▼7月18日(土)

15:00 F日体大 vs 大和S(保土ケ谷)

18:00 バニーズ vs Aハリマ(吉祥院)

▼7月19日(日)

15:00 ニッパツ vs オルカ(保土ケ谷)

16:00 AC長野 vs ちふれ(長野U)

18:00 十文字V vs S世田谷(NACK)

■第2節

▼7月25日(土)

18:00 オルカ vs AC長野(武道大G)

▼7月26日(日)

11:00 大和S vs 十文字V(大和)

16:00 Aハリマ vs ニッパツ(ウインク)

17:00 S世田谷 vs バニーズ(AGF)

18:00 ちふれ vs F日体大(埼スタ2)