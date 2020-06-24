「ガンダム」シリーズ作品を最新のシステムが備わった映画館で上映する「ガンダム映像新体験TOUR」の一環として、「劇場版 機動戦士ガンダム00 -A wakening of the Trailblazer-」の4DX上映が決まった。7月3日から9日にかけて全国33館で実施される。

「劇場版 機動戦士ガンダム00 -A wakening of the Trailblazer-」はTVアニメのラストから2年後を舞台に、刹那たちソレスタルビーイングの新たな戦いを描いた物語。2010年に公開された。

併せて、全国で6月25日まで実施されている「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」の4DX上映がイオンシネマ名取、イオンシネマ越谷レイクタウン、イオンシネマ京都桂川、イオンシネマ筑紫野にて7月2日まで延長されることが決定。さらに全国23館の劇場では7月10日から16日まで、シネマサンシャイン系8館では7月31日から8月6日まで、同作が再び4DX上映される。上映スケジュールは各映画館の公式サイトにて確認しよう。

「劇場版 機動戦士ガンダム00 -A wakening of the Trailblazer-」4DX上映

期間：2020年7月3日（金）～7月9日（木）

上映館：イオンシネマ名取、109シネマズ富谷、109シネマズ佐野、109シネマズ菖蒲、イオンシネマ越谷レイクタウン、グランドシネマサンシャイン、シネマサンシャイン平和島、イオンシネマシアタス調布、109シネマズグランベリーパーク、イオンシネマみなとみらい、小田原コロナシネマワールド、シネマサンシャイン沼津、シネマサンシャインららぽーと沼津、小牧コロナシネマワールド、中川コロナシネマワールド、安城コロナシネマワールド、豊川コロナシネマワールド、大垣コロナシネマワールド、シネマサンシャイン大和郡山、金沢コロナシネマワールド、109シネマズ四日市、イオンシネマ京都桂川、109シネマズ大阪エキスポシティ、イオンシネマ四條畷、109シネマズHAT神戸、109シネマズ広島、福山コロナシネマワールド、シネマサンシャインエミフルMASAKI、シネマサンシャイン北島、小倉コロナシネマワールド、イオンシネマ筑紫野、109シネマズ佐賀、シネマサンシャイン姶良

「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」4DX 延長上映

期間：2020年6月25日（木）～7月2日（木）

上映館：イオンシネマ名取、イオンシネマ越谷レイクタウン、イオンシネマ京都桂川、イオンシネマ筑紫野

「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」4DX 再上映

期間：2020年7月10日（金）～7月16日（木）

上映館：109シネマズ富谷、小倉コロナシネマワールド、USシネマパルナ稲敷、USシネマつくば、109シネマズ佐野、109シネマズ菖蒲、USシネマちはら台、USシネマ木更津、USシネマ千葉ニュータウン、109シネマズグランベリーパーク、小田原コロナシネマワールド、金沢コロナシネマワールド、大垣コロナシネマワールド、小牧コロナシネマワールド、中川コロナシネマワールド、安城コロナシネマワールド、豊川コロナシネマワールド、109シネマズ四日市、109シネマズ大阪エキスポシティ、109シネマズHAT神戸、109シネマズ広島、福山コロナシネマワールド、109シネマズ佐賀



期間：2020年7月31日（金）～8月6日（木）

上映館：グランドシネマサンシャイン、シネマサンシャイン平和島、シネマサンシャイン沼津、シネマサンシャインららぽーと沼津、シネマサンシャイン大和郡山、シネマサンシャインエミフルMASAKI、シネマサンシャイン北島、シネマサンシャイン姶良

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