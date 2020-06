ウィル・スミス×トム・ホランド『スパイinデンジャー』がディズニープラスで日本公開決定！

ディズニー公式動画配信サービス「Disney+ (ディズニープラス)」にて、超人気俳優ウィル・スミスとトム・ホランドがタッグを組んだデンジャラス・スパイ・アクション映画『スパイ in デンジャー』を2020年7月10日(金)よりディズニー公式動画配信サービス「Disney+ (ディズニープラス)」にて日本公開が決定したことを発表した。



『スパイ in デンジャー』は、『アイス・エイジ』で有名なブルー・スカイ・スタジオ製作、世界を舞台に駆け巡る凄腕スパイの活躍を描いた、スマートでエネルギッシュなアクション・コメディ・アニメーション作品だ。



数々の危機に立ち向かい、超難関ミッションに挑む世界トップクラスのスパイ、ランス・スターリング役を、ウィル・スミスが、そしてそんなランスとタッグを組むこととなる若き発明家、ウォルター役を、『アベンジャーズ/エンドゲーム』などで、人気のヒーロー スパイダーマンを演じた若手人気俳優トム・ホランドが演じる。



さらに、トムと同じくマーベル作品の『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズのネビュラ役として人気のカレン・ギラン、『キャプテン・マーベル』タロス役や『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』のオーソン・クレニック役で有名なベン・メンデルソーン、さらに、海外ドラマ「HEROES」シリーズなどのマシ・オカら、豪華キャストがずらりと肩を並べ、本作を盛り立てる!



『スパイ in デンジャー』は7月10日(金)よりディズニープラスで配信予定だ。



(C)2020 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved.