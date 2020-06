飯テロ注意!? 『食事シーンが美味しそうな漫画・アニメ TOP10』

バイドゥが提供する日本語入力&きせかえ顔文字キーボードアプリ「Simeji」は、10代女子1700人が選んだ「食事シーンが美味しそうな漫画・アニメ TOP10」を発表した。



日本語入力&きせかえ顔文字キーボードアプリ「Simeji」は、Simejiユーザーへアプリ上でアンケート調査を行い、そのデータをランキング化した「Simejiランキング」を発表している。

今回のテーマは、10代女子1700人が選んだ「食事シーンが美味しそうな漫画・アニメ TOP10」!



食事描写がうまい作品は面白いと誰かが言っていたとかいないとか…。グルメ漫画に限らず数多くの作品で「食事のシーン」が魅力的に描かれ「お、お腹すいた…」と飯テロにあった方は多いのではないだろうか。

以前のSimejiランキング「新しく始めたいことTOP10」では、第1位が「料理・スイーツ作り」ということで、お家で見ながら気分も上がる「食事シーンが美味しそうな漫画・アニメTOP10」を見ていこう!



第1位 『となりのトトロ(アニメ)』

スタジオジブリ、宮崎駿監督の長編アニメーション作品。なんと1988年4月の公開から今年で32年、今なお愛され続ける『となりのトトロ』がダントツの第1位! 畑でとれた新鮮なキュウリの丸かじりするシーンは、ついついマネしたくなる人も多いのではないだろうか。また、さつき手作りのお弁当は、「一番食べたいジブリ飯TOP10」第6位にランクインしている。



第2位 『ハウルの動く城(アニメ)』

宮崎駿監督の作品がワンツーフィニッシュ、2004年公開の「ハウルの動く城」が第2位。ハウルが朝食にベーコンエッグを作るシーンが特に印象的だ。食事シーンはなんともリアルな音で食欲がかきたてられる。2022年に開業予定の「ジブリパーク」、もしかして作品にまつわる食事体験ができたりしないかと期待が高まる。



第3位 『鬼滅の刃(漫画)』

吾峠呼世晴による漫画作品。今年5月に『週刊少年ジャンプ』(集英社)最終回を迎え完結し、漫画もアニメももう何周したことか…という”鬼滅ロス”中の方も多いのでは。炭次郎が食べていた山かけうどんや天ぷら、甘露寺蜜璃の巣密パンケーキなど、お家で再現して作品を味わい倒すというのも良いかもしれない。2020年7月3日(金)に待望の最新21巻が発売予定だ。



第4位 『天空の城ラピュタ(アニメ)』

宮崎駿監督の作品は、時代を問わず不動の人気。1986年公開の名作『天空の城ラピュタ』が第4位にランクインした。お家で簡単にラピュタ気分を味わえる通称「ラピュタパン」(目玉焼きをのせたトースト)はもちろん、女海賊ドーラが肉にかぶりつく豪快な姿など一、度見ると忘れがたい食事シーンが盛りだくさんだ。



第5位 『食戟のソーマ(漫画)』

『週刊少年ジャンプ』(集英社)で連載されていた附田祐斗原作、佐伯俊作画の漫画作品。名門料理学校「遠月学園」を舞台に、下町の定食屋の息子である料理人の少年・幸平創真の成長が描かれている。新型コロナウィルスの影響で放送延期していたアニメ『食戟のソーマ 豪ノ皿(ごうのさら)』がTOKYO MX、BS11、ABEMAにて7月3日より放送再開が決定している。



第6位 『ラーメン大好き小泉さん(漫画)』

既刊8巻にして累計発行部数200万部、通称『小泉さん』で愛される鳴見なるの漫画作品。女子高生「小泉さん」が、日ごと美味しいラーメンを食べまくるというストーリー。 東京近郊の関東首都圏が舞台となっており、アニメ・ドラマ化され大人気。ドラマでは初代「小泉さん」に早見あかり、二代目は桜田ひよりが抜擢されている。



第7位 『トリコ(漫画)』

『週刊少年ジャンプ』(集英社)で連載されていた島袋光年による漫画作品。美食屋トリコと料理人小松が様々な食材を求めて世界中を冒険する中で「金色(こんじき)いくら」や「ベーコンの葉」「バナナきゅうり」「虹の実」「クリーム松茸」など様々なグルメ食材が登場する。



第8位 『きのう何食べた?(漫画)』

青年漫画誌『モーニング』(講談社)で連載中のよしながふみによる作品、累計発行部数700万部(電子版含む)突破という人気ぶり。「ドラマ24」(テレビ東京系列)で西島秀俊・内野聖陽のダブル主演にてドラマ化され、放送後Twitterの世界トレンド1位、見逃し配信の再生数が全12話100万回再生を超え歴代最高記録を更新。2021年には映画化(全国東宝系列)が予定されている。



第9位 『花のズボラ飯(漫画)』

『Eleganceイブ』(秋田書店)で連載されていた久住昌之原作、水沢悦子作画の漫画作品。手間いらずでおいしい「ズボラ飯」を作って食べるストーリー。主人公の東京在住30歳主婦、駒沢花の心理描写や食べる時の表情が魅力的。倉科カナ主演でドラマ化(TBS系列)、さらに公式レシピ本(宝島社)も出版されているので、お家で再現してみるのにぴったりな作品だ。



第10位 『クッキングパパ(漫画)』

青年漫画誌『モーニング』(講談社)にて連載中のうえやまとちによる漫画作品。アニメ化(テレビ朝日系列)もされており長年愛される名作だ。にぎらずにできるおにぎり「おにぎらず」、実はクッキングパパで紹介されているレシピなんだそう! 今でこそ男性も家事料理をこなすことが当たり前になってきたが、1985年の連載開始から時代を先取りする主人公の姿が魅力的だ。



ユーザーが持つ最新トレンドを積極的に発信し、もっとたくさんの人に広めたい思いから始まったSimejiランキング。今後もSimejiランキングは、面白くて楽しいランキングデータを提供していく。



