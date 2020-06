◆ 本拠地の開幕戦を盛り上げる!



日本ハムは24日、6月30日(火)の北海道開幕戦(対ソフトバンク戦)にて行われるビデオ会議ツールZoomを使用した応援イベントに、UHB(北海道文化放送)人気番組「EXILE TRIBE男旅」より『EXILE』SHOKICHIさんと『三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE』のELLYさんがゲスト参加することを発表した。



今回の参加は「無観客試合を盛り上げ、北海道を元気にするお役に立ちたい」という二人からの声掛けで実現したとのこと。定員は1000名で、それ以上の応募があった場合には抽選となる。応募期間は6月28日(日)の23時59分まで。公式HP(https://www.fighters.co.jp/)内「FIGHTERS とどけェール!Presented by ONLY 北海道!サッポロクラッシック」ページの専用フォームから応募可能となっている。