TOMORROW X TOGETHERが8月19日に日本2ndシングル「DRAMA」をリリースする。

「DRAMA」には5月18日に韓国でリリースされた「The Dream Chapter: ETERNITY」の収録曲「Drama」「Can't You See Me?」の日本語バージョンと、初の日本オリジナル曲となる「永遠に光れ(Everlasting Shine)」を収録。販売形態はDVD付きの初回限定盤A、B、36ページフォトブック付きの初回限定盤C、CDのみの通常盤、通常盤とはジャケットデザインが異なるWeverse Shop JAPAN限定盤、UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤の全6種類で、全形態の初回生産分にはメンバー個別オンラインイベントに応募できるシリアルナンバーが封入されている。なお初回限定盤AのDVDには「Drama [Japanese Ver.]」のミュージックビデオとそのメイキング映像、初回限定盤BのDVDにはジャケット撮影のメイキング映像が収められる。

TOMORROW X TOGETHER「DRAMA」収録曲

CD(全形態共通)

01. Drama [Japanese Ver.]

02. 永遠に光れ(Everlasting Shine)

03. Can't You See Me?(世界が燃えてしまった夜、僕たちは...)[Japanese Ver.]

初回限定盤A付属DVD

・「Drama [Japanese Ver.]」のミュージックビデオ&メイキング映像

初回限定盤B付属DVD

・ジャケット撮影メイキング映像