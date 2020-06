ジョーカー、ハッシュ……様々な作品のバットマンキャラが勢揃い！

メディコム・トイから『バットマン』シリーズのキャラクターが各種発売される。面白いのは今回の3種が、『バットマン』といってもそれぞれ「別の作品」に登場するキャラクターだということだ。順番に見ていこう。



BATMAN and all related characters and elements (C) & TM DC Comics. (s20)



MAFEX BATMAN (The Dark Knight Returns)/メディコム・トイ/7800円+税/2020年6月発売予定/可動フィギュア。全高約16センチ。DCより『The Dark Knight Returns』(邦題『バットマン:ダークナイト・リターンズ』)のバットマンを再現したアイテム。アニメージュプラスでも何度か掲載したが、いよいよ発売間近となったので新カットも含めてご紹介しよう。



BATMAN and all related characters and elements(C) & TM DC Comics. (s20)



物語は、初老になりヒーローを引退していたバットマン=ブルース・ウェインが、復帰して悪や社会全体の構造と戦う姿を描いている。

作中では体型にある程度の差があるのだが、MAFEXでは本編後半のがっしりした体型がベースになっている。マントは布製。表情パーツ2種。バットラング、各種手首パーツ付属。





BATMAN and all related characters and elements (C) & TM DC Comics. (s20)



MAFEX HUSH/メディコム・トイ/8800円+税/2021年4月発売予定/可動フィギュア。全高約16センチ。コミックス『HUSH』(邦題『バットマン:ハッシュ』より、表題にもなっているヴィラン(悪役)のハッシュを立体化。MAFEXではすでに『HUSH』版のバットマンやスーパーマンがラインナップされており、満を持しての登場となる。

ハッシュはバットマンの正体がブルース・ウェインであることを知っており、彼を絶望させて殺すことを目的に、狡猾な罠を張り巡らせる。





BATMAN and all related characters and elements (C) & TM DC Comics. (s20)



ロングコートは樹脂製。包帯巻き頭部2種に加え、2代目ロビン(ジェイソン・トッド)の頭部が付属。ただしハッシュの正体はトーマス・エリオットというロビンとは別の人物であり、ロビン姿もバットマンを追い詰めるハッシュの策略の一環である。

武器アイテムなどのパーツが付属する。





BATMAN and all related characters and elements (C) & TM DC Comics. (s20)

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK THE JOKER (BATMAN The Animated Series Ver.) 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万2000円+税(左)、4万2000円+税(右)/2020年12月発売・発送予定/クマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)で、アニメ『BATMAN The Animated Series』(邦題『バットマン』)のジョーカーを再現。100%は全高約7センチ、400%は全高約28センチ、1000%は全高約70センチ。

『BATMAN The Animated Series』は1992年にテレビ東京でも放送されたアニメ。人気・クオリティ共に高く、その後のDCのアニメ化作品に大きな影響を与えた。

メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2020年6月24日(水)00:00から7月10日(金)23:59まで注文受け付け。



ジョーカーの押しかけ相棒である女性ヴィラン、ハーレイ・クインは、バットマンの敵キャラクターの中でも特に人気が高く、主演映画『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY』も製作されている。

このハーレイ・クイン、実はコミックス出身ではなく、『BATMAN The Animated Series』が初出。コミックスには逆輸入の形で登場している。

その『BATMAN The Animated Series』も、1989年の映画『バットマン』のダークな雰囲気の影響が大きいとされている。

各バットマン作品の関連について調べたり考察したりするのも面白いだろう。



※一部写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。