キーワードは3！ 仮面ライダーV3と龍騎のBE@RBRICKが登場

3人目の昭和ライダーである仮面ライダーV3と、平成ライダー3作目の主役ライダーである仮面ライダー龍騎がクマ型ブロックタイプフィギュアのBE@RBRICK(ベアブリック)になった。メディコム・トイの直営店1/6計画での販売となる。

なおベアブリックは100%が全高約7センチ、400%は全高約28センチ、1000%は全高約70センチ。特にサイズ表記がない場合は一部を除き100%である。





(C) 石森プロ・東映

BE@RBRICK 仮面ライダーV3 100% & 400%(左2点)、仮面ライダー龍騎 100% & 400%(右2点)/メディコム・トイ/各1万2000円+税/ 2020年7月発売予定/『仮面ライダーV3』の主役ライダーV3と、『仮面ライダー龍騎』の主役ライダー龍騎をベアブリック化。

渋谷の1/6計画にて発売。



引き続き仮面ライダー以外のベアブリック情報をお届けしよう。





BE@RBRICK チコちゃん 400%/メディコム・トイ/9500円+税/2020年12月発売・発送予定/NHKの情報バラエティ『チコちゃんに叱られる!』のチコちゃんがベアブリックになって登場。

メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2020年6月24日(水)00:00から7月10日(金)23:59まで注文受け付け。





BE@RBRICK BELLE 400%(左)、1000%(右)/メディコム・トイ/9500円+税(400%)、4万円+税(1000%)/2020年12月発売・発送予定/『PEANUTS』より、スヌーピーの妹ベルがベアブリックになった。

メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2020年6月24日(水)00:00から7月10日(金)23:59まで注文受け付け。





BE@RBRICK BAPE(R) MICKEY MOUSE MONOTONE Ver. 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/販売元:NOWHERE Co.,Ltd./1万6000円+税(左2点)、6万8000円+税(右)/2020年7月発売予定/アパレルブランド「A BATHING APE(R)(ア・ベイシング・エイプ(R))」、略称BAPE(R)とミッキーマウスのベアブリック。ズボンと靴の柄がBAPE(R)の特徴的な迷彩柄になっている。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、A BATHING APE(R)正規取扱い店舗及びWEB STOREにて数量限定発売、なくなり次第終了。

(問)メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555、BAPE STORE(R) 渋谷 03-6415-6041





BE@RBRICK TOYOTA "Drive Your Teenage Dreams." 100% & 400%/発売元:STARBASE(R)、販売元:メディコム・トイ/1万3800円+税/2020年6月発売予定/自動車メーカー・トヨタのマークやロゴをあしらったベアブリック。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、及びTOYOTA "Drive Your Teenage Dreams." オフィシャルストア(toyota-dytd.com)にて販売予定。

(問)STARBASE(R) contact@toyota-dytd.com





BE@RBRICK KRINK 1000%/メディコム・トイ/4万8000円+税/2020年11月発売・発送予定/グラフィティアーティストKRが創設したグラフィティ用品ブランドKRINKのベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2020年6月24日(水)00:00から7月10日(金)23:59まで注文受け付け。







BE@RBRICK PUSHEAD #5 100% & 400%/1万6000円+税/2020年10月発売・発送予定/イラストレーター・パスヘッドの作品を使用したベアブリック第5弾。ウォータープリント(水転写印刷)のため、若干の個体差あり。

メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2020年6月24日(水)00:00から7月10日(金)23:59まで注文受け付け。





PORTER × BE@RBRICK BLACK/SILVER 100%/販売元:吉田(※)、発売元:メディコム・トイ/1800円+税/2020年7月発売予定/吉田カバン(※)のブランドPORTER(ポーター)のベアブリックの新色。

メディコム・トイ直営各店及びPORTER(表参道・丸の内・大阪)、PORTER STAND(品川駅店・東京駅店、京都店)にて数量限定発売、なくなり次第終了。

(問)PORTER 表参道 03-5464-1766、メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555

(※「吉」は正しくは土の下に口の異字体)





BE@RBRICK 鳥獣人物戯画 100% & 400%/メディコム・トイ/1万5000円+税/2020年7月22日14時予約受付開始/平安末期~鎌倉初期の絵巻物、国宝「鳥獣人物戯画」(「鳥獣戯画」とも)を全身にプリントしたベアブリック。左脚後面には高山寺の所蔵印が記されている。ウォータープリント(水転写印刷)のため、若干の個体差あり。

セブンネットショッピング(7net.omni7.jp/top)にて販売。

(問)omni7 商品ページ 7net.omni7.jp/detail/1107100127





BE@RBRICK 田名網敬一 1000%/メディコム・トイ/各5万8000円+税/2020年7月発売予定/アーティスト田名網敬一がデザインしたベアブリック。赤と黒の2色展開。

渋谷PARCOの2Gにて販売予定。





BE@RBRICK 招き猫 銀メッキ 発光 400%/メディコム・トイ/1万2000円+税/ 2020年7月発売予定/東京スカイツリータウン・ソラマチ店名物、和のベアブリックの新作。クリア成型のボディに銀メッキが施されており、スイッチを入れるとお腹の小判部分が内蔵されたLEDで発光する。



(問)東京スカイツリータウン内 メディコム・トイ 東京ソラマチ 03-3622-6000



今回のチコちゃんのベアブリックは400%だが、100%は「BE@RBRICK チコちゃん & キョエちゃん 2PACK」として2019年10月に発売されている。また2019年6月発売の「BE@RBRICK SERIES 38」には、叱り顔のチコちゃんがラインナップされている。



