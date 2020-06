BiSHメンバーが全アルバムを振り返る『FOR LiVE -BiSH BEST- AL全作最遅視聴会』開催決定

初のベストアルバム『FOR LiVE -BiSH BEST-』発売を7月8日(水)、メジャー3.5thアルバム『LETTERS』発売を7月22日(水)に控えるBiSHが、これまでにリリースした全アルバムを、改めて聴きながら様々なエピソードを発信する『FOR LiVE -BiSH BEST- AL全作最遅視聴会』を実施する。



この最遅視聴会は、ベストアルバム発売に向けて決められた日時にメンバーがアルバムを通しで聴きながらTwitterにて実況するもので、2015年に発売したアルバム『Brand-new idol SHiT』から、最新アルバムの『CARROTS and STiCKS』まで実施され、毎回参加するメンバーが異なることも発表されており、ユーザーには、CDやサブスクリプションサービス等各々自由に音楽を再生できる環境で聞いて欲しいとアナウンス。



また、同時にTwitterでメンバーアカウントとオフィシャルアカウントにて当時のエピソードや写真等を使用して実況される事も告知されている。



第1回目は、6月24日(水)20時からの第1回はインディーズ1stアルバム『Brand-new idol SHiT』を、FM FUJIにて隔週で担当している「ATTACK OF THE KiLLER BiSH」とのコラボで、楽曲をオンエアしながらメンバーが実況する。



▽『FOR LiVE -BiSH BEST- AL全作最遅視聴会』

日程:

6月24日(水) 20:00~ 『Brand-new idol SHiT』

6月25日(火) 20:00~ 『FAKE METAL JACKET』

6月28日(日) 20:00~ 『KiLLER BiSH』

6月30日(火) 20:00~ 『GiANT KiLLERS』

7月5日(日) 20:00~ 『THE GUERRiLLA BiSH』

7月6日(月) 20:00~ 『CARROTS and STiCKS』



▽BiSHベストアルバム『FOR LiVE -BiSH BEST-』

発売日:7月8日(水)



▽BiSH『LETTERS』

発売日:7月22日(水)