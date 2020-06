レッチリ復帰を果たしたジョン・フルシアンテ、トリックフィンガー名義で新作を発表

レッド・ホット・チリ・ペッパーズへの復帰で大きな話題を呼んでいるジョン・フルシアンテが、エレクトロニック・ミュージック・プロジェクト=トリックフィンガー名義で3年ぶりとなる待望の新作『She Smiles Because She Presses The Button』を本日6月24日にリリースした。



ここではギターを複数のシンセサイザーとドラム・マシーンに持ち替え、持ち前の作曲センスをヴィンテージな機材を通し、エレクトロニック・ミュージックへと落とし込んだ衝撃のサウンドの数々を披露。エイフェックス・ツインやオウテカ、スクエアプッシャーにも勝るとも劣らないサウンドを披露している。



ジョン・フルシアンテ・プレゼンツ・トリックフィンガー

『シー・スマイルズ・ビコーズ・シー・プレッセズ・ザ・ボタン』

2020年6月24日リリース

詳細:http://p-vine.jp/music/pcd-17814