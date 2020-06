SCANDAL・TOMOMI「30歳を機に1人旅がしたい！」憧れのモロッコの知識を学ぶ、謎の「クイズ！トモロッコ！」に挑戦！

SCANDALがパーソナリティを務める番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。そんな4人が放つ「空気」や「興味」、そして「おしゃべり」をもっと身近に感じてもらうために、「いつもの感じ」でトークすることが番組のコンセプト。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。6月22日(月)の放送では、TOMOMIが憧れている国・モロッコにかけて、謎のクイズ企画「クイズ!トモロッコ!」をお届けしました。————「30歳を機に1人旅がしたい! できたらモロッコに行ってみたい!」と言っていたTOMOMI。そんなTOMOMIへのスペシャル企画「クイズ!トモロッコ!」をお届けします。HARUNA:今週は新しい企画に挑戦してみようと思います。さっそく参ります……「クイズ!トモロッコ!」TOMOMI:なんやねんこれ……わからん、どういうこと?HARUNA:今日はこれ1本でいきますMAMI・RINA:……え、大丈夫?TOMOMI:めちゃくちゃ心配なんやけどHARUNA:先日、TOMOが30歳を迎えまして、1人旅をしてみたいと。場所はモロッコ、そんなTOMOちゃんへのスペシャル企画「クイズ!トモロッコ!」でございます。TOMOMI:ちょっとなんなん! そんな広げられると思ってないやん。MAMI:……これ、TOMOちゃんだけでいい週だよね。RINA:おつかれさまでした!MAMI:ありがとうございました!TOMOMI:ちょっとちょっと、私、何をしたらいいんかわからないんですけど。HARUNA:TOMOだけでいいと思うでしょ? MAMIとRINAにも参加してもらいます。MAMI:えー、私たちいる!?RINA:モロッコの知識ないなあTOMOMI:モロッコに関するクイズってこと?HARUNA:そうです、モロッコにまつわるクイズに答えて、モロッコへの理解を深めてから、モロッコ1人旅に行ってもらおうとTOMOMI:まあ、それはありがたいですけど、予備知識がないからね。HARUNA:3人に参加してもらって、見事チャンピオンになった方には賞品も差し上げたいと思います。MAMI:モロッコに関する賞品……? なんだろう?HARUNA:3人で競ってもらいますが、MAMIとRINAには、もしかしたら必要のない賞品かもしれません(笑)……とにかく正々堂々と戦ってください、と台本に書いてあります。MAMI:謎すぎてる。RINA:とりあえずやってみよ!TOMOMI:楽しいかなあ……これ聴いてて。HARUNA:とにかくやっていきましょう……「クイズ!トモロッコ!」。三択クイズになっております。RINA:じゃあいけるかも。HARUNA:第1問。モロッコの通貨の単位は何でしょうか?TOMOMI:わかんないよお……。HARUNA:①ディルハム ②ラバト ③フェズMAMI:ぽいぽい、どれもそれっぽい、ぽいなあ!RINA:行ったことないからなあ。HARUNA:それではお選びください。まず1番の人は?MAMI:はい。HARUNA:2番だと思う人?TOMOMI:はい。HARUNA:3番は?RINA:はい。TOMOMI:分かれたなあ。HARUNA:正解……1番です! MAMIちゃん正解です。MAMI ありがとうございます……私が正解してもいいのかな?HARUNA:③のフェズは芸術・文化の中心地。歴史ある旧市街は「迷路の街」として知られ、世界遺産に登録されています。一同:へー。TOMOMI:勉強になるわ。RINA:ちょっと楽しいかもしれん。MAMI:(モロッコの)知識が1問につき、3つ得られるってことでしょ?TOMOMI:これはありがたいかもしれませんね。HARUNA:この調子でいきましょう!* * *この後、なんと8問も続きます! 「クイズ!トモロッコ!」初代チャンピオンに輝くのは果たして……? この続きはぜひ、JFN PARKの音声でお楽しみください。▶▶この日の放送内容を「JFN PARK」でチェック!<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロJFNPARK,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://park.gsj.mobi/program/show/100000056