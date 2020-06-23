“浪速のピーチ姫”石田桃香が『FLASH』初表紙でたわわな神ボディを披露

グラビアデビューから1年足らずで、グラビア界のトップに躍り出た“浪速のピーチ姫”石田桃香が、23日（火）発売の 『FLASH』（光文社）の表紙と巻頭グラビアに登場している。
【写真】石田桃香の神ボディ、ほか『FLASH』掲載カット
石田が『FLASH』の表紙を飾るのは初めて。やる気もかわいさも最高潮の状態で臨んだというグラビアでは、令和のグラビアクイーンの名前に恥じない圧巻の神ボディを惜しげもなく披露してくれている。
▽いしだももか
22歳。‘97年10月21日生まれ。大阪府出身。T160・B 84W 60H 86。‘12年、『Rの法則』（NHK Eテレ）出演を機に芸能界入り。’19年7月にグラビアデビューし、マンガ誌や週刊誌を席巻。今年4月にYouTubeチャンネル「石田桃香ちゃんももチューブ」を開設した。公式Twitter（@ishidamomoka）、Instagram（@isd_momoka）
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