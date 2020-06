BiSH、インディー時代からアルバム全作を振り返る最遅視聴会を開催

BiSHがこれまでにリリースした全アルバムを改めて聴きながら様々なエピソードを発信する、『FOR LiVE -BiSH BEST- AL全作最遅視聴会』を実施することを発表した。



この最遅視聴会は、ベストアルバム発売に向けて決められた日時にメンバーがアルバムを通しで聴きながらTwitterにて実況するもの。実況するアルバムは、2015年に発売したインディーズ時代のアルバム『Brand-new idol SHiT』から最新アルバムの「CARROTS and STiCKS」までであり、毎回参加するメンバーが異なる。また、同時にTwitterでメンバーアカウントとオフィシャルアカウントにて当時のエピソードや写真等を使用して実況される事も告知されている。



6月24日20時に予定されている第1回はインディーズ1stアルバム『Brand-new idol SHiT』を、FM FUJIにて隔週で担当している番組『ATTACK OF THE KiLLER BiSH』とのコラボで、楽曲をオンエアしながらメンバーが実況する。





<イベント情報>







BiSH

「FOR LiVE -BiSH BEST- AL全作最遅視聴会」



2020年6月24日(水)20:00~ 『Brand-new idol SHiT』

2020年6月25日(火)20:00~ 『FAKE METAL JACKET』

2020年6月28日(日)20:00~ 『KiLLER BiSH』

2020年6月30日(火)20:00~ 『GiANT KiLLERS』

2020年7月5日(日)20:00~ 『THE GUERRiLLA BiSH』

2020年7月6日(月)20:00~ 『CARROTS and STiCKS』



<リリース情報>



BiSH

メジャー3.5thアルバム『LETTERS』



発売日:2020年7月22日(水)

【形態】

・初回生産限定盤 BOX仕様

アルバムCD+LIVE CD2枚組+Blu-ray Disc+写真集(100P)

価格:10000円(税抜)



・DVD盤

CD+DVD

価格:5800円(税抜)



・CD盤

価格:2000(税抜)

初回仕様:有(詳細未定)



=収録内容=

・アルバム収録曲※3形態共通

「TOMORROW」(TVアニメ『キングダム』オープニング・テーマ)

「ぶち抜け」(テレビ東京系ドラマ24『浦安鉄筋家族』エンディングテーマ)

「co」(リアル脱出ゲーム『夜のゾンビ遊園地からの脱出』テーマソング)

他新曲4曲の全7曲収録曲



・LIVECD2枚組 ※初回生産限定盤収録

LIVE CD2枚組(22曲)収録

-2020.01.23 NEW HATEFUL KiND TOUR FiNAL at NHK HALL公演分



・Blu-ray ※初回生産限定盤に収録

NEW HATEFUL KiND TOUR FiNAL NHKホールでのライブ映像を完全収録

メンバーによる副音声収録

-2020.01.23 NEW HATEFUL KiND TOUR FiNAL at NHK HALL

-MV「TOMORROW」



・DVD ※DVD盤収録

NEW HATEFUL KiND TOUR FiNALNHKホールでのライブ映像を完全収録

-2020.01.23 NEW HATEFUL KiND TOUR FiNAL at NHK HALL



BiSH Official HP:http://www.bish.tokyo