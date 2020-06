選挙集会がガラガラだった件、トランプ陣営の怒りの矛先はメディアに

トランプ米大統領が、米オクラホマ州タルサで開催した選挙集会。TikTokユーザーやK-POPファンなどの若者たちがチケットを予約してわざとキャンセルし、結果的に1万9000人収容の会場に6000人程度しか集まらなかったことは既に報道されているが、大統領側はこうした報告を否定した。



新型コロナウイルスのパンデミックの状況下で、100万人以上が6月20日の大統領支持集会のチケットをリクエストしたというトランプ大統領の主張にもかかわらず、BOKアリーナで行われたその集会の参加者は、19000人のキャパを大幅に下回ることとなった。CNNによると、トランプ大統領側は、12000人が金属探知機を通過したと報告したが、タルサ消防局は参加を確認したのは6200人だけとのことだ。



米ニューヨークタイムズ誌の報告では、TikTokユーザーとK-POPファンたちによる、タルサ支持集会のチケットをリクエストしながら、実際に会場には現れないというバイラル・キャンペーンの結果、参加者数が減少し、アリーナに空席が目立つという事態に陥ったという。しかし日曜、トランプ大統領のキャンペーン・マネジャーのブラッド・パースカルはこうした報告を否定した。彼は、「極左やオンラインで煽り行為をする人々は、自分たちの行動が支持集会になんらかの影響を与えたと考えていい気になっているが、彼らは自分が何を言ってるのかも、支持集会は滞りなく進んだことさえもわかっていない。私たちにコメントも求めず、嬉々としてTikTokやK-POPファンについて綴ったレポーターはプロ意識に欠け、見えすいた嘘に飛びつく間抜けだ」と、述べた。



パースカルは続けて、「集会に参加の登録をするということはつまり、携帯の電話番号を登録し返事を求めたということ、そして私たちは偽のナンバーを、雑草を抜くようにコンスタントにブロックできる。タルサでの集会の際も数万の単位で行い、実際の参加者の人数を計算することができた。嘘のチケットリクエストは私たちの考えに全く影響はしない。私たちのイベントをハックしようとしたこの運動をより馬鹿げたものにしたのは、どの集会も座席の指定がないという事実だ。入場は早い者勝ちが原則であり、事前に登録する必要はない」と、語った。



キャンペーン・マネージャーはその代わりに、「放火されたアメリカの都市の最近の画像と結びつけて、コロナウイルスや抗議デモを理由に集会に参加しないよう呼びかける今週分のフェイクニュースは、家族や子供連れで集会に来ようとしていた人々に影響を与えた」と非難した。大統領のコミュニケーション・ディレクターのティム・マートーも同様に「本当の原因はメディアに踊らされる恐怖だ」とツイートした。



パースカルの主張に対し、下院議員のアレクサンドリア・オカシオ=コルテスはTwitterに「実際のところ、TikTokユーザーのティーンたちがフェイクのチケット予約をして、コロナ禍でもアリーナを埋め尽くすくらい何百万もの人々があなたの白人至上主義的な演説を聞きに来るように見せかけて、あなたたちはキャンペーンの妨害に踊らされたわけでしょう。Z世代に感謝します。非常に誇らしい」、と投稿した。K-POPファンたちはまた、#WhiteLivesMatterのハッシュタグをジャックしている。



ラン・ザ・ジュエルズのEl-Pも、トランプ大統領のキャンペーンの参加者が減少したことを受け、「おい、見てみろ、険しい道だぞ。トランプキャンペーンにできる俺の唯一のアドバイスはこれだけだ。キャパを減らして小さいハコにして参加者をキープしろよ。観客と入場料がマシになるまでに接客係と運転手が捕まったらいい感じだろ」と、助言している。



hey look the road can be tough. only advice i have for new bands like the trump campaign is: play the smaller venues you can pack and keep overhead low. if you can get a guy who does front of house AND drives the van thats a good move until the crowds/fees get bigger. — el-p (@therealelp) June 20, 2020