シュガーベイブ、J・ガイルズ・バンド…GRANRODEOの楽曲「BIG SUN」は“インスパイア”されたフレーズが満載!?

結成15周年を迎えたロックユニット"GRANRODEO"のボーカル・KISHOW(谷山紀章)とギタリスト・e-ZUKA(飯塚昌明)がパーソナリティを務めるTOKYO FMの番組「GRANRODEOのまだまだハートに火をつけて」。6月16日(火)の放送では、リスナーからのリクエストに応えつつ作曲裏話を語りました。この日は、リスナーからのメールを紹介。まずは、前回の放送で、フルサイズが初オンエアされた最新曲「情熱は覚えている」(アニメ「バキ 大擂台賽編」オープニングテーマ)に対する感想が届きました。<リスナーからのメッセージ>「かっこいいメロディの連続で、じわじわと燃え上がっていく歌メロとコーラスがクセになります。ジャケット画像で、e-ZUKAさんが持っている(新しい)7弦ギターに驚きました。オリエンタルな曲調を引き出すのと、何か関係があるのでしょうか?」e-ZUKA:関係ないんです(笑)。あれは、3月のライブで初披露する予定だった新しい7弦ギターです。「ESP SNAPPER-7 e-ZUKA Custom "ZUKAPPER-7"」ってやつなんですけど、「情熱は覚えている」を録っているときは (ギターの製作が)間に合っていなかったんです。なので、この曲では、別の8弦ギターを使っています。一瞬しか8弦目(の音)は聴こえないんですけど! まぁ、ライブでも使わないギターですけど(笑)。KISHOW:"果たして8弦ギターは必要なのか?"とね(笑)。e-ZUKA:いやぁ、隠し味ですからね。KISHOW:何弦まであるんですか?(エレキギターの)1番多い弦の数って。e-ZUKA:ちょっといい話していいですか?……"ムゲン"ですね(笑)。KISHOW:お~? ムゲンのムは"夢"ですか? 夢の弦ですか? 夢幻(ゆめまぼろし)のムゲンですか?(笑)e-ZUKA:(爆笑)。俺が知っているなかでは、9弦ギターは確実にあって、使っている人もいます。(弦を)押さえるというよりは、"押さえられている""押さえつけられている"という感じですけど(笑)。――新曲の感想のほかにGRANRODEOの楽曲「BIG SUN」へのリクエストも。<リスナーからのメッセージ>「私の父は、学生時代も今も、趣味でバンドを組んでいるので、GRANRODEOの曲を聴いていると"それいいね!"と反応してくれます。『BIG SUN』は、父がたまたま、アルバム『FAB LOVE』を聴いて『J・ガイルズ・バンドみたいでかっこいいね!』と言ってくれた曲です」KISHOW:どうですか、このネタバレシリーズについては(笑)。e-ZUKA:ネタバレに関しては、全然、出し惜しみしないです。おっしゃる通り、J・ガイルズ・バンドですね。「堕ちた天使」という曲が、僕が中学生くらいに、めちゃくちゃ流行ったんですね。(「堕ちた天使」間奏のシンガロングパートを口ずさみながら)「"ナーナーナナナナ、ナーナーナーナナナーナーナ♪"……カモン!」ってやつで、大好きだったんですよ。KISHOW:e-ZUKAさんって、言っちゃなんだけど……"ベタ"が好きなのね(笑)。e-ZUKA:ベタは、好きですよ。(でもこの曲は、)ベタだから好きになったんじゃなくて、流行っていたんです。もし、キリンジとかが流行っていて「俺キリンジ好きだよ」だったら「オシャレだね!」となるわけじゃないですか。その頃は、誰も(J・ガイルズ・バンドを)ベタだなんて言ってない (笑)。というわけで、J・ガイルズ・バンドから"インスパイアされた"と。KISHOW:あははは!e-ZUKA:でも、細かいことを言うと、そこだけじゃない。例えば、ギタープレイに注目してもらうと、(「BIG SUN」のサビを弾きながら)バッキングでね、うっすら聴こえるギターのコード進行のフレーズが……これ知らない? "Down townへくりだそう~♪"……シュガーベイブの「DOWN TOWN」!KISHOW:うわ、言われてみると本当だ!e-ZUKA:僕、シュガーベイブも大好きでね。(再び「BIG SUN」のサビを弾き語りながら)このコードに移るところが、シュガーベイブなんだよね!KISHOW:わ~、(楽曲を)分解していますね、今。e-ZUKA:だからね、俺のセンスってね……ベタなんですよ(笑)。KISHOW:結局ね(笑)。やっぱりそうか。分解してみると、分かることがいっぱいありますね。e-ZUKA:もっと言うと「情熱は覚えている」も、ギターソロは俺の世代だとドンピシャ。なかには"この雰囲気、どっかで聞いたことあるな"と思う人がいると思うんですよ。ギターソロは、マイケル・シェンカー・グループの「Are You Ready to Rock」という曲を聴いていただくとね、"おっ?"と思う。KISHOW:マイケル・シェンカー・グループね。e-ZUKA:そういうのって、誰にも気づかれないとちょっと寂しいじゃないですか。散りばめてはみたものの、誰にも気づかれないと、ただの自己満足。だから1人でも気付いて欲しいんですけど……我慢できずに自分で言っちゃった! みたいな。そういう性格があるじゃないですか、僕(笑)。KISHOW:なるほど。どこからインスパイアを受けたか、というルーツを辿っていくと、膝を打つことがあるかもしれないと。e-ZUKA:"おお!"と思うことがいっぱいあると思うので、ぜひ、お父さんやお母さんにもGRANRODEOを薦めていただきたいですね!そんなe-ZUKAさんのギタープレイもたっぷり楽しめるライブのダイジェスト映像が、開設したばかりの「GRANRODEO OFFICIAL YouTube Channel」で配信されています。現在は「GRANRODEO LIVE 2017 G12 ROCK☆SHOW 道化達ノ宴」が期間限定公開中。また、6月27日(土)19:00からは『GRANRODEO LIVE 2018 G13 ROCK☆SHOW "Don't show your back!"』がプレミア公開され、こちらも期間限定でアーカイブが残ります。ダイジェスト映像とはいえ、約2時間の大ボリューム! 視聴予約もできますので、さっそくYouTube公式チャンネルをチェックしてください。