パノラマパナマタウン、オンライン公開で作り上げた「じゃじゃ馬サーフロック」

パノラマパナマタウンが、デモから曲を完成させる過程を公開する企画「PPT Online Studio」。毎週火曜21時から、自身のYouTubeチャンネルにて生配信中である。



パノラマパナマタウンは、福岡、広島、大阪、神戸と、それぞれ出身の異なる4人が、神戸大学の軽音楽部で集まり、結成された4ピースオルタナティヴロックバンド。2019年末、岩渕想太(Vo / Gt)が声帯ポリープを発症し、治療のためライブ活動を休止。その最中、田村夢希(Dr)が脱退を発表することに。岩渕の治療が終わり、3人の新体制で本格始動しようとした矢先、新型コロナウイルスの影響で4月5日に日比谷野外大音楽堂で開催予定だった自身のフェス「パナフェス2020 TOKYO」が中止になってしまう。



まさに、どん底ともいえる状況に陥っても彼らは歩みを止めることはなかった。デモから曲を完成させていく過程を公開する企画「PPT Online Studio」を開始し、有り余った音楽活動へのエネルギーを示すかのように、オンラインという形式も活かしながらファンとの交流を図り、時には意見を取り入れながら曲を作り上げている。そんな彼らの楽曲が完成するまでの様子を追っていく。第一回となる今回は「Rodeo」の完成までをレポートする。



第1週







岩渕想太(以下、岩渕):「PPT Online Studio」は、ライブもできない状況で、できるだけ俺らが発信できる場が欲しいなと思って、毎週30分くらい話す番組です。「Online Studio」という名前が付いているように、毎週曲を作っていく番組になっています。俺らは、曲作りの裏側をあまり見せたことがなくて。例えば、俺が持ってきたデモだったら、俺が入れたドラム、ギター、ベース、ボーカルの音しか入っていないんです。それをバンドメンバーに展開して、こうしよう、ああしようっていうやりとりがあって、各パートの音を入れた最後にボーカルを入れて、そこからレコーディングして皆に届くという流れがある。その過程を全部オンライン上でやっちゃおうぜっていうのが、この「PPT Online Studio」です。月末までに作って進化させていって、完成させるっていうのを毎回やっていきます。5月はあと3回火曜日があるから、今日聴かせたものをその3回でどんどん進化させて、5月末になったら全員が携ったデモが完成する。これを毎月やっていこうという感じですね。



タノアキヒコ(以下、タノ):今までは結構ライブで初披露ってケースが多かったから、こういうのもいいですね。過程を聴いて、ライブがどんな感じになるのかをどんどん想像してもらって。



岩渕:しかも、皆が一緒に作る感じだから愛着が湧くというか。デモを聴いてどう思うっていうのを、皆にたくさんコメントしてもらって、僕らが参考にできるところは参考にしつつ、活かせるとこは活かしつつ、皆を巻き込みながらやっていこうという感じです。浪越さんは意気込みとかありますか?



浪越康平(以下、浪越):やっぱり、岩渕のデモからどれだけ進化させられるのかっていのが我々の一番頑張るところですから、そこに力を注ぎたいと思います。



タノ:デモから変わっていないと思われたら辛いからなあ。



浪越:悪くなったと思われる可能性もあるからな(笑)。



岩渕:そんなことないやろ(笑)。ということで、第1回は、俺が持ってきた曲のデモを聴いてもらうところからやっていきましょうか。そこから皆で進化を見守っていきましょう。



タノ:お願いしますよ。



岩渕:「demo #1」は、仮タイトルが「Rodeo」なんですけど、このデモを作ったのは今年の1月なんですね。当時は自分たちに好きなものに立ち返ろうという時期で、俺もBPMが早いところにリフがどんどん重なっていく、本当に好きなものを全開にしています。自分たちの曲で言うと、「MOMO」とか「ロールプレイング」みたいな曲を作っていこうという感じですね。ギターも結構サーフロックっぽい感じというか。大学の時にベンチャーズのコピーをやったんですけど、その時の手グセっぽい感じでリフを弾いたんです。それを早くしていったら、その早さの中でリフが乗っていく感じ、馬が走ってる感じみたいだなと思って、「Rodeo」って仮タイトルにしてみました。その後にコーラスを考えて、リフがバーっと重なっていく中で、皆で「ロデオロデオ」って叫ぶ声を入れて、サビっぽくしてという感じですね。それを意識して作った1分半くらいのデモです。この曲のデモを送った時にはどう思いました?



タノ:かっこいいっていうのがまずあって。昔作ってたデモに近いなっていう印象ですね。



浪越:僕もかっこいいなとまず思った。テレレレっていうリフあるやんか。あれを聴いた瞬間に自分はどう弾こうかなと思って、音色とかイメージを考えたりしましたね。あとはAメロの「ワンダー」っていうのがすごい好きやな。



岩渕:歌詞も全部仮で、ここからアップデートしていくのでね。



浪越:そうね、このギターの音色は結構悩みどころというか。俺らの曲は基本こういうリフモノは音色が命なところはある。



岩渕:本当にパーツがシンプルやけ、このフレーズとこのフレーズがあってじゃなくて、一本のリフでいくからな。



タノ:どの音で弾くかっていうのは結構大事よな。



浪越:個人的に考えているのが何パターンかあって。ガッツある感じ、ヘビーな感じもいいなと思うし、対極的にベンチャーズみたいにペケペケって感じでやるのもいいなと思った。それを岩淵と日々音色を研究して迷宮入りして終わるっていうね。



タノ:あとは、岩渕のデモは基本的にベースが無いので。



岩渕:俺のデモあるあるで、ベースが無いっていうね。



タノ:よっぽどの時じゃないとベースが入ってこん(笑)。







岩渕:ベースが必要な時じゃないとデモに入ってないので、一からベースは作ってもらっています。お、ここでコメントが来ました。「それこそMOMOも最初から音色が変わりましたよね?」と。「MOMO」もアルバム『PROPOSE』に入ってる時からは結構変わってるよな。



浪越:確かに。BPMも全然違うしな。あれ元々はもっと遅めで、四つ打ちでディスコっぽくノらせようって感じでリフとか音色とか出てきたけど、今は結構変わったもんな。



岩渕:作っていく過程で、テンポとかも変わっていくかもしれんしね。



タノ:この企画で出来て、ライブでやるって時にテンポが早くなったり遅くなったりとか、音色も変わっているやろうし。



浪越:おそらく、この曲はシーケンスがつく動機とかシンセとかがないから、音源ができてもライブでどんどん好きなように変わっていくと思う。それが面白そうやな。



岩渕:次回はここにベース・ギター・ドラムが入ってどうなるのかっていうのを見せられたら。いいね、これ楽しいね。



第2週







岩渕:さて、「Demo#2 Rodeo 2ndバージョン」。これどこから話す? とりあえずギターもベースもドラムも入れているということで。



タノ:今回は声が入ってないから各楽器が聴きやすくなっているよね。



岩渕:あまりインストを流すことないもんね。ベースとドラムから話したほうがいいかも。タノくんどう?



タノ:ベースで話すと、テレレレテレレレっていうリフが一本で貫いている曲だから、リフを大事にして、常に曲のど真ん中をテレレレが突っ走っている感じにしたくて。こういう曲って、最初に聴いてくれた人にリフを耳に染みつかせられるかが大事だなと思っていて。一番の間にこのリフを耳に染み込んでもらえたら、二番であえて違うことをしたり、弾かないなりした時に抜け加減が出るんで、一番はひたすらベースはずっとギターとユニゾンでリフの印象を強める役割に徹そうかなと思ってやってます。ベースはズンズンして、ちょっと太っちょな音にしたくて。普段自分が使っているメインの音よりは低く、強めにして、無骨などっしり感を出そうと思っています。あとはピックで馬が駆けている感じを出して、前のめり気味に引いて勢いが出るようにしていますね。







岩渕:最初の俺のデモでベースが無かったやんか。リフもタノが担ってくれて、最初から最後まで弾いているし。かなりリフの存在感が増したよね。



タノ:ギターとボーカルがあって、ベースはもっと下の方から同じリフを弾いて支えるということ。アプローチで言うと「マジカルケミカル」とかに近い感じ。ギターと同じことやっても、お互い高いところと低いところを弾いていくみたいな。



岩渕:ギターに関してはどうだろ?



浪越:ギターに関してはそんなにすることがないと言うか(笑)。岩渕が作ってきたものをそのまま弾いて、音像だけ相談して。ちょっとチープな、古い匂いがするところを目指しましたね。



タノ:曲の入りもカチっと弾かないで、ちょっと雑なところがいいよね。



浪越:そうね。馬が走り出す前にバタバタしている感じ。ミキシングで言うと、ベースをドラムの帯域よりも下に持ってきて、ドラムのローファイ感というか、強すぎない感じをベースが支えるようにしていて。その上のギターは、ちょっと薄めでリズムが強調されてということを意識していて。あと、ドラムのハイハットはステレオで左右から聴こえるようになっている。そういうのも馬が走っている疾走感をイメージした。どこまで馬を押していいものか分からんけど。



タノ:これでタイトルが全然ちゃうかったら笑うな(笑)。



岩渕:あとはメインリフの前にイントロを付けたんだ。どうしても付けたいって言うことで、『仁義なき戦い』っぽい、ジングルっぽいイントロを作りたいと思って。いきなりメインリフで始まってもいいけど、それをカッコよくするために前座を作った。ドラムについては、サポートドラムのオオミくんが打ち込んでくれたんですけど、オオミくんからメモが届いていて。「ハイハットの8分と4分のニュアンスをどうコントロールするのかが肝ですね。サビ前のキメ2小節のうち、初めの1小節の1拍目にシンバルを叩かないことで、タメを演出したつもりです。フィルインとギターが16分で呼応する感じがグットですね。サビはゴリ押しです」とのこと。



タノ:確かにハイハットのチッチッチッてところのニュアンスって結構大事だよね。



岩渕:すごい詳しく話してる(笑)。じゃあ次回はここにボーカルを入れて、最後に歌詞をつけて歌うぞっていうところですね。今既に歌詞も書いているんですけど、馬の曲にはなりそうですね。



第3週







岩渕:この曲の完結編、シーズン1最終章ですよ。ずっと進化してきた「Rodeo」がどうなるのか。ボーカルも入れてミックスもし直しているということで、聴いてみましょうか。普段は、最初に仮歌を入れてデモ作って、そこにギター、ドラム、ベースを入れてアレンジしていって、バッチリカッコいいインストができる。そこに歌を入れ直して、歌詞も付け直すっていうパターンが多いよね。歌詞も最初のデモとだいぶ変わっているんですよ。最初のデモは語感を重視するので、適当な日本語なんです。ほぼ意味がない言葉で、語感だけで作っていくっていうのを最初にやってて。そこから歌詞にしていくんですけど、今回は最初にワンダーって歌ってたところが印象的やったけん、ワンダーを残したいと思った。でも、いきなりワンダーって言われても意味分からんだろうなと思って。なので、ワンダーを言い換えようと思った時に悩んで、「あんたー」っていうのが思いついて。「Rodeo」は最初から振り回される曲にしたかったから、「あんた 手に負えない」っていう歌詞にしようと思って。そこから順番に書いて、基本はわがままな女の子に振り回されるっていう歌詞になってます。サビのリズムは、タッタラタッタラタラララランランって感じじゃないと気持ちよくないなと思って。



タノ:ちょっと跳ねている感じだよね。



岩渕:そのリズムにハマる言葉でサビはいこうと思って、あっちもこっちも、にっちもさっちもみたいな、タッタラタッタラにハマる言葉の大喜利で(笑)。結果、「あっちこっちへ走り回って えっちらほっちら振りまわされて さっぱり何にも分からなかった」になりました。リズムを意識した感じですね。



タノ:結構コメントでも言ってくれてる人がいるけど、最後のブレイクの「君は暴れ馬」って歌うところは、最初に聴いた時印象的だった。あれ結構音高いやん。俺は声出んもん。



岩渕:あとやっぱりポリープは治ってからの声って感じがするな。「On the Road」も今回のレコーディングもオンラインでやってちゃんとした録音設備でやってないけど、ミニアルバム『GINGAKEI』までとはやっぱり手術した後やけ、それで声が通るようになったところとか出せるになった音域ともあった。張り上げなくても、歌が入っていく歌い方が徐々にできるようになってきたな。



タノ:ライブでも本番レコーディングでもね。







浪越:僕がミックスをしていて、岩渕の声で気づいたところが何箇所かあって。ポリープが治って、今回の「Rodeo」の「君は暴れ馬」って声張るところが、めっちゃ出るようになっているなと思った。それと同時に、無理して歌ってない感じがして。「君は」のkの発音とか、ワンダーのダの濁点とか結構丸っこいんよ。そこをカッコよくしようと思って、そこの帯域をキュッとして「き」が強くくるようにしたんで。岩渕の元々の歌い方があるのを上手く聴かせられたかなと思って、自分的には嬉しいですね。



岩渕:「君は」のところはディストーションっぽくしたいなと思ってさ。だから多分声自体が潰れてんのよね。普通にミックスしたら多分埋もたり潰れると思うけど、そこに手を加えてくれた。



浪越:誰よりも岩渕の声を聴いて練習してたから、そういうのに気づいたりして面白かったですね。あとこの曲ってさ、古めかしい感じを出すのが難しかったんですよ。古めかしくすることで音が小さくなる、ノイズが乗るわけよね。そうなっていくと、ノイズまでボリュームとして換算されちゃうから、上手く調整してボリューム上げていくのが難しかったね。



岩渕:でも、聴きやすいけど荒削りっていうのはできている気がする。



浪越:ミックスって終わりがないな。終わりがないし、自分の欲を出したらいけないっていうことを学んだね。元々岩渕が歌っている声をうまく混ぜて、方向を一つにまとめるっていうのがね。普段はミックスもエンジニアさんにやってもらってるけど、それを自分でやることによって、そういう部分をなるほどねと思いました。



岩渕:「Rodeo」はYouTubeに上がっているので、また何回も聴いてみてください。女の子がテーマと言いつつも、何重も意味がある歌になっているので。なんかの例え話かもしれないし、何回も聴いてみてください。次回からはシーズン2、新しい曲に取り掛かります。





こうして、企画第一弾のデモ「Rodeo」を完成させたパノラマパナマタウン。我々がなかなか見ることができない、ミュージシャンが曲を完成させるまでの一例をこうして示してくれた。今後、彼らのライブでこの楽曲がどのように変化を見せていくのかに期待が高まる。また、楽曲「Rodeo」を完成させたパノラマパナマタウンにインタビューを敢行。今回の企画を思い立った経緯とファンと曲を作るということ、そしてライブでどのように曲が化けていくのか話を伺った。



ー新型コロナウイルスの影響でライブ活動ができない中、配信ライブという形を行うケースも考えられます。そうした中で、今回のように、パノラマパナマタウンが曲のデモを昇華させていく過程をファンに見せようと思ったきっかけを教えてください。



岩渕:あらゆるものが止まってしまった時に、バンドで続けていたのが制作で、どうせならその裏側を見てもらえば、面白いんじゃないかと思ったのがきっかけです。ただでさえ、自分たちはポリープ手術で、長いこと表に出れてなかったから、毎週決まった時間に、オンライン上で会える接点を作ることはとても意味あることだと思いました。



ー今年1月に作ったデモということですが、当時自分たちの好きなものに立ち返ろうと思ったきっかけはあったのでしょうか?



岩渕:当時、喉を手術して、最初からのメンバーだったドラムの夢希が抜けて、バンドの再出発って気持ちがありました。ここで、3人がかっこいいと思ってるもの、コアな部分に立ち戻んないと、凄くボヤけたリスタートになっちゃうなと。あと、純粋に喉が治って、古くからの友人をサポートドラムに迎えて、初めて入るスタジオが、バンドを組んだばかりのワクワクに似てたからってのもある。



ー実際にコメントでファンからの感想などを織り交ぜながら作ってみて、これまでの曲作りと異なったこと、気づいたことなどありますか?



岩渕:1アレンジ、1アレンジを発表して、解説する機会があるので、今までより一層、アレンジについて、曲の方向性について、メンバーでバシッと喋るようになりました。後は、たまにメンバーも気付けなかったところを気づかせてもらったり、思いもよらぬ感想をもらったり、人それぞれって感じで、すげえ面白いです。



ー「Rodeo」は昔作っていたデモに近いとタノさんは仰っていましたが、具体的に昔のデモと最近のデモや作品の違いを教えてください。



タノ:また、前作の「GINGAKEI」という作品では、トラックメイキングの感覚であえて生感を出さないようにオケをつくっていった楽曲が多く、ドラムの音も生のドラムの音ではなくドラムマシンの音を使ったり、ベースもシンセベースで弾いている曲もあり、ライブでの演奏もパットや同期が入る想定で進めていたのですが、今回の「Rodeo」はバンドの生楽器の音だけで勝負して生の音を際立たせようという目標で進めていったので、そこが前作までの楽曲とは大きく違う所だと思います。「Rodeo」のエッジの効いたギターや気怠いボーカル、そして全体に漂う土臭さが、初期の自分たちの作品の雰囲気とどことなく近いと感じました。



ー「MOMO」など、ライブでのアレンジは原曲と大きく変わっていくこともあると仰っていましたが、「Rodeo」のライブアレンジをするにあたって意識していることはありますか? どういうアレンジにしたいですか?



浪越:「MOMO」や「Rodeo」などの曲の場合、メインのフレーズが始まった瞬間に、自分たちとお客さんがお互いにブッ飛ぶような感覚を大事にしたいと常に思ってます。「Rodeo」のあのフレーズが始まった瞬間に、乗っている馬が大暴れを始めたような感覚になるよう、曲のテンポや音色、始め方を徹底的にこだわっています。リフに入った瞬間に音量とBPMは共にグンと上がるし、音色は出来るだけ音源に忠実なイメージです。そういうところは昔っからNIRVANA「Smells Like Teen Spirit」やBlur「Song 2」から大きく影響を受けています。





<リリース情報>







パノラマパナマタウン

ライブアルバム『Live at LIQUIDROOM 2020.1.19』



配信日:2020年6月17日(水)

各種主要配信サイトにて配信中

AppleMusic:

Spotify:



パノラマパナマタウン

「PPT Online Studio」



毎週火曜日21時公開

パノラマパナマタウンYouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UC7Q4otUjEoecB0g0IMogI5g