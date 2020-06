Perfume 東京ドーム公演の映像チェック「こんなかっこいいことやってたんだ！」

PerfumeがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。2月25日に行われた東京ドーム公演を収録したライブBlu-ray/DVD『Perfume 8th Tour 2020 “P Cubed” in Dome』が、9月2日(水)に発売されることを伝え、改めて映像をチェックした感想を伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! Perfume LOCK!」6月22日(月)放送分)あ〜ちゃん:今週も「Perfume LOCKS!」は、それぞれの自宅からお届けしていま〜す。かしゆか・のっち:は〜い!のっち:ふふふっ!かしゆか:元気してま〜す。あ〜ちゃん:最近ね、3人で会ったんですよ。かしゆか:2ヵ月半くらいかな? 会って仕事するのは。あ〜ちゃん:そうそう。Perfume結成20年、こんなに会わなかったことないですね。のっち:ないかぁ……ないよね。あ〜ちゃん:初めてです。◆『Perfume 8th Tour 2020“P Cubed”in Dome』ライブBlu-ray/DVD発売決定!あ〜ちゃん:『Perfume 8th Tour 2020“P Cubed”in Dome』のBlu-rayとDVDが、9月2日に発売されることが決定しました〜!かしゆか・のっち:やった〜!!あ〜ちゃん:さあこちら、初回限定盤は2枚組になっていまして。ディスク1には2月25日の東京ドーム公演、ディスク2には特典映像が収録されています。こちら、ジャケット写真も公開になりましたが、ご覧いただけたでしょうか?かしゆか:かっこいいよね、この写真。のっち:うん。あ〜ちゃん:「いつの? 何の時の?!」ってなっていると思いますけど、あれは探してほしいですね。のっち:そうだね。映像の中に絶対にある!あ〜ちゃん:間違いなく使ってますので。かしゆか:うん。で、これのために集合したんだよね。のっち:そうなんです! この映像チェックのためにね。かしゆか:特典も盛り沢山で。特典のチェックのとき、めっちゃ笑ったね。のっち:(笑)。かしゆか:自分たちのことに自分たちで笑ってツッコんでるっていう、幸せな……(笑)。のっち:たしかに……笑いすぎて、言いたいことがありすぎて、チェック中なのに「ごめん、今の見てなかった。もう1回見せてください」って(笑)。あ〜ちゃん:ほんとそうだった(笑)。のっち:楽しかったね。あ〜ちゃん:ツアーを回っている途中でも、もっと良くするためにライブが終わった日に映像を見返して「次の日はこうしよう」ってやるんだけど。そういうのもやって、ライブも何回も見てるじゃない? WOWOWの編集でも見てるのに、それでもまだ感動するポイントがたくさんあって……。かしゆか:分かる〜。あ〜ちゃん:自分のライブなのに、そんなふうに思えるってすごい素敵だなって思って。自分がPerfumeってものを本当に大事にしてるってことと、自粛期間中で離れてたっていうか、3人が会えなかった期間があったけど、ここになんか……確実にここにPerfumeっていう団体があるんだな、っていうことが実感できて嬉しかった。かしゆか・のっち:うん。かしゆか:久しぶりに自分たちのライブの映像を見たら、「こんなかっこいいことやってたんだ〜!」って嬉しくなった。あ〜ちゃん:あのLEDのデカさ半端ないね。のっち:半端ない!あ〜ちゃん:びっくりしたわ。「でか〜!」みたいな。大物みたいじゃん。のっち:だったね(笑)。あ〜ちゃん:そんなシーンが盛り沢山ですから、ぜひチェックお願いします!かしゆか・のっち:よろしくお願いします!『Perfume 8th Tour 2020 “P Cubed” in Dome』の詳細は、Perfumeのオフィシャルサイト(https://www.perfume-web.jp/)でご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/