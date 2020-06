嵐の配信シングル「Face Down : Reborn」が6月26日にリリースされる。

昨年12月より「A・RA・SHI」「a Day in Our Life」「One Love」「Love so sweet」といった過去のシングル曲をリプロダクションする“Reborn”企画を実施している嵐。第5弾となる今回は、大野智の主演ドラマ「鍵のかかった部屋」の主題歌としても話題を呼んだ2012年5月発売のシングル曲「Face Down」が選ばれ、レディー・ガガの最新アルバム「Chromatica」でエグゼクティブプロデューサーを務めたブラッドポップの手によって、クールで洗練されたサウンドに生まれ変わる。