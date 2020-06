堂本剛のライブ映像作品「堂本 剛 祈望 平安神宮 奉納演奏史 2014-2019」が9月16日に通販限定でリリースされる。

本作は堂本が2010年から開催している「平安神宮 LIVE」より、これまで映像化されていなかった5公演分の模様を収録。各開催年別にディスクが分けられ、収録時間は400分を超える。特設サイトでは明日6月24日11:00から7月14日23:59まで申し込みを受け付ける。

また堂本がSHAMANIPPON、MANDARA△T.D、美 我 空の各プロジェクトで発表した10作品が、7月15日から各サブスクリプションサービスで配信されることも決まった。

堂本剛「堂本 剛 祈望 平安神宮 奉納演奏史 2014-2019」収録内容

2014(DISC 1)

01. HEIAN FUNK

02. Ginger

03. Clap Your Mind

04. 赤い鼓動のHeart

05. 街

06. 空が泣くから

07. FUNK inst

08. FUNKAFULL FUNKAFULL

09. 愛 get 暴動 世界!!!

10. Say Anything

11. I gotta take you shamanippon ~ SESSION

2015(DISC 2)

01. 瞬き

02. Help Me Help Me…

03. FUNK inst

04. Love is the key

05. いとのとち

06. I gotta take you shamanippon

07. Clap Your Mind

08. Now's the time to change the world!

09. PINK

10. SESSION

2016(DISC 3)

01. I gotta take you shamanippon

02. Clap Your Mind

03. Believe in intuition…

04. TUKUFUNK

05. INTER

06. 音楽を終わらせよう

07. Paint it, fill it with love

08. NIPPON

09. これだけの日を跨いで来たのだから

10. Gotta find the way to go!

2018(DISC 4)

01. HYBRID FUNK

02. 宗流Power

03. Believe in intuition…

04. 去な 宇宙(スペース)

05. Rootu

06. 空が泣くから

07. いとのとち

08. Be grateful

09. Rainbow gradation

10. SESSION

2019(DISC 5)

01. NARALIEN

02. HYBRID FUNK

03. HYBRID ALIEN ~ Love is the key

04. 4 10 cake Space drive ver.

05. E groove

06. 音楽を終わらせよう

07. Precious lover

08. 火水(カミ)

堂本剛過去作デジタル配信 タイトル一覧

・SHAMANIPPON ミニアルバム「Grateful Rebirth(Complete Edition)」

・SHAMANIPPON アルバム「TU(Complete Edition)」

・SHAMANIPPON アルバム「shamanippon -ロイノチノイ-(Complete Edition)」

・SHAMANIPPON シングル「瞬き(Complete Edition)」

・SHAMANIPPON アルバム「shamanippon -ラカチノトヒ-(Complete Edition)」

・SHAMANIPPON シングル「Nijiの詩(Complete Edition)」

・SHAMANIPPON シングル「縁を結いて」

・MANDARA△T.D シングル「RAIN」

・美 我 空 アルバム「美 我 空 - ビ ガ ク ~ my beautiful sky」

・美 我 空 シングル「空 ~美しい我の空」