6月27日開催のARGONAVIS Sound Only Live 「Destiny Rock festival」に、新たに3つのバンド「Fantôme Iris」、「風神RIZING!」、「εpsilonΦ」が出演することが発表された。

ARGONAVIS Sound Only Live 「Destiny Rock festival」

ARGONAVIS Sound Only Live「Destiny Rock festival」は6月27日19:00よりYouTube にて無料配信されるライブ。今回新たに「Fantôme Iris」、「風神RIZING!」、「εpsilonΦ」の追加出演が決定。今回のSound Only Live は新収録のMCとオリジナル曲のみで構成され、異なる4バンドの楽曲を存分に味わえる内容になっているとのこと。

また、開催を記念し、Twitterにてフォロー&RTAキャンペーンも開催中。公式Twitter(@ARGONAVIS_info)をフォローし対象ツイートをRT。応募期間は6月30日23:59まで。詳細は公式サイト&Twitterにて。

(C)ARGONAVIS project. (C)DeNA Co., Ltd. All rights reserved. (C)bushiroad AllRights Reserved.