舞台『新サクラ大戦 the Stage』再始動！ 2020年冬上演決定！

2020年3月より公演を自粛していた『新サクラ大戦 the Stage』が2020年冬に上演することが決定。天宮さくら役の関根優那が出演するCM映像とコメントが公開された。



『新サクラ大戦 the Stage』は、PS4®『新サクラ大戦』の舞台化作品で、関根優那(天宮さくら)を始めとした個性豊かな出演者陣に加え、音楽に田中公平、演出・脚本に伊藤マサミ(進戯団 夢命クラシックス)を迎え、2020年3月に公演を予定していた。

2020年冬の上演決定にあわせ、関根優那が出演するCM映像も公開となった。ナレーションは、ゲームの主人公・神山誠十郎を演じる阿座上洋平が担当。舞台本編にも神山誠十郎として声で出演する。



舞台『新サクラ大戦 the Stage』の公演日や会場は後日公開される。ついに再始動となった本公演の続報に期待したい。



■『新サクラ大戦 the Stage』天宮さくら役・関根優那コメント

お待たせしました! やっと新生花組の幕を開けることができます。

暖かくお待ちくださった皆さんの気持ちがとっても嬉しくて力になりました。

ありがとうございます! ここから新たに歴史を紡いでいけるよう頑張ります!

楽しみにしていてください!



▼舞台「新サクラ大戦 the Stage」CM 再始動篇





ORIGINAL (C)SEGA (C)SEGA / エイベックス・ピクチャーズ