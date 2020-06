『ユーリ!!! on ICE×サンリオ』のコラボカフェが東京・渋谷で開催決定！

TVアニメ『ユーリ!!! on ICE』とサンリオ キャラクターズのコラボカフェ『Yuri on Ice×Sanrio characters Cafe 2020』が、2020年8月6日(木)より東京・渋谷にて期間限定でオープンすることが発表された。



TVアニメ『ユーリ!!! on ICE』は、久保ミツロウと山本沙代がタッグを組み、アニメーション制作をMAPPAが担当した本格フィギュアスケートアニメーション。フィギュアスケートを題材とし、個性豊かなキャラクターたちの成長と葛藤やスケートシーンの作画の美しさで大きく注目され、フィギュアスケートファンからも高い評価を得た。



本コラボカフェのコンセプトは ”ひんやりおいしい!アイススタンド”。スタンドタイプのアイス屋さんを舞台にキャラクターたちが大活躍するという設定で、「メイン料理」と「キャラクターライス」の組み合わせを自分で選べるフードメニューや、コンセプトの ”ひんやりおいしい!アイススタンド” を全面に押した「メインデザート」と「キャラクターアイス」の組み合わせが選べるデザートメニュー、「ドリンク」と「キャラクターアイス」の組み合わせが選べるフロートドリンクなど、工夫を凝らしたメニューを楽しむことができる。

その他、描き下ろしデザインのカフェオリジナルグッズや、夏らしい特典なども登場する。



コラボカフェの期間は、8月6日(木)~9月22日(火・祝)まで。目にも爽やかな彩りに涼を感じる世界観のコラボカフェで、猛暑を涼やかに乗り切ってみてはいかが?



(C)はせつ町民会/ユーリ!!! on ICE 製作委員会

(C)1976,1989,1992,1993,1996,1998,2020 SANRIO CO.,LTD. APPROVAL NO.610406