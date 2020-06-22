車種別・最新情報[2020.06.22 UP]

ボルボ、XC90の限定車「XC90 B5 AWD テイラードウール エディション」を発売

ボルボ・カー・ジャパンは6月16日、最上級SUV「XC90」に、限定車「XC90 B5 AWD テイラードウール エディション」を設定し発売した。この限定車は、15台限定で、48Vハイブリッドシステムを搭載した「XC90 B5 AWD モメンタム」をベースに、専用20インチアルミホイール、ウール30%＆リサイクルポリエステル70%の素材で作った上質なテキスタイル布地を使用した新採用の「テイラードウールブレンドシート」、ブラックアッシュウッドパネル、メーカーオプションのチルトアップ機構付き電動パノラマガラスサンルーフ、harman／kardonプレミアムサウンドオーディオシステム（600W、14スピーカー、サブウーファー付き）などを採用している。ボディカラーは、サヴィルグレーメタリック、バーチライトメタリックの2色をラインナップ。

専用20インチアルミホイール

ブラックアッシュウッドパネル

harman／kardonプレミアムサウンドオーディオシステム

【特別装備】

ベースはXC90 B5 AWD モメンタム



●専用20インチアルミホイール 5マルチスポーク 9.0J×20 ダイヤモンドカット／マットグラファイト、275/45R20（フェンダーエクステンション、ワイドタイプ装備）

●チルトアップ機構付き電動パノラマガラスサンルーフ

●ブラックアッシュウッドパネル

●テイラードウールブレンドシート（フロントはスポーツシート）

●クライメートパッケージ（リヤドアウインドーサンブラインド、ステアリングホイールヒーター、リヤ2列目シートヒーター）

●harman／kardonプレミアムサウンドオーディオシステム（600W、14スピーカー、サブウーファー付き）