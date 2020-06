PerfumeのライブBlu-ray / DVD「Perfume 8th Tour 2020 “P Cubed” in Dome」が9月2日にリリースされる。

ベストアルバム「Perfume The Best “P Cubed”」を携え、今年2月に大阪・京セラドーム大阪、福岡・福岡 ヤフオク!ドーム、愛知・ナゴヤドーム、東京・東京ドームで約6年ぶりとなるドームツアーを行ったPerfume。ツアーファイナルとなる東京ドーム公演2日目は新型コロナウィルス感染防止のため中止となってしまったが、ライブ映像作品には東京ドーム公演1日目の模様が余すところなく収められる。

本作の初回限定盤にはツアーの雰囲気を味わうことができるコンテンツを収めた特典DISCやフォトブックレット、これまでのツアーロゴが入ったラミネートパスなどのグッズが付属。初回限定盤もしくは通常盤の予約者には特典がプレゼントされる。

また本作と併せて、ツアーの軌跡を1冊にまとめたライブ写真集「Perfume 8th Tour 2020 “P Cubed” in Dome」がPerfumeのオフィシャルファンクラブ「P.T.A.」で販売されることも決定した。本日6月22日に予約受付がスタートする。

Perfume「Perfume 8th Tour 2020 “P Cubed” in Dome」収録内容

01. Opera

02. GAME

03. Spending all my time

04. Dream Fighter

05. レーザービーム

06. Hurly Burly

07. だいじょばない

08. ナナナナナイロ

09. SEVENTH HEAVEN

10. P Cubed Medley

・チョコレイト・ディスコ

・Baby cruising Love

・ねぇ

・コンピューターシティ

・Spring of Life

・Sweet Refrain

・NIGHT FLIGHT

・未来のミュージアム

・STAR TRAIN

11. Chrome

12. edge

13. Visualization

14. 再生

「P.T.A.」のコーナー

15. Party Maker

16. パーフェクトスター・パーフェクトスタイル

17. TOKYO GIRL

18. ポリリズム

19. Challenger

20. MY COLOR

初回限定盤付属DISC

・edge -a-chan Edit-

・edge -KASHIYUKA Edit-

・edge -NOCCHi Edit-

・P Cubed Medley -Osaka&Fukuoka-

・P Cubed Medley -Nagoya-

・ご当地MC集

・Perfume View

・Interview -10年前と同じ質問をしてみた-

・Challenger -Video Clip-

・Challenger -メイキング映像-