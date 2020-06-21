アプリゲーム『新テニスの王子様 RisingBeat』 のWEB放送番組「テニラビチャンネル生放送 ～新情報発表編～」が6月22日21:00より配信されることが発表された。

  • 「テニラビチャンネル生放送 ～新情報発表編～」

「テニラビch生放送 ～新情報発表編～」は、YoutubeLive、Periscopeにて配信される。MCは仁王雅治役・増田裕生、柳生比呂士役・津田英佑。

(C)許斐 剛／集英社・NAS・新テニスの王子様プロジェクト
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