スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』でイベント「血塗られた森」が開催され、冒険者カムバックキャンペーンが実施中。

●イベント「血塗られた森」

協会ロビーでは冒険者たちがキャロルが開発した魔能扇風機を囲んで涼んでいる。あなたも涼みながらスイカを食べているところ、オフィーリアからとある依頼が届く。

イベント期間は2020年6月17日19:30~2020年7月01日11:00。イベント参加条件は「チュートリアル完了済」「団長レベル22以上」。

●冒険者カムバックキャンペーン

本キャンペーンでは、5万円分のiTunesギフトコードまたはGoogle Playギフトコードが抽選であたるフォロー&RTキャンペーンを実施中。応募方法は『ロストディケイド』公式Twitterをフォロー(@lost_decade)し、指定のツイートをRT。応募締切は2020年6月30日23:59まで。詳細は公式サイトにて。

「カムバックおすすめポイント」

・毎月ログイン初日に「協会優待券」がもらえる

・カムバック専用ログインボーナス実装

・新コンテンツ「天上への塔」を追加

・他サーバーのフレンドと、チャットや秘境を楽しめるように

