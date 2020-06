オフィーリア

スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』に新キャラクター・オフィーリア<竜の末裔>(CV:今井麻美)が登場した。

オフィーリア<竜の末裔>は、眼鏡を外した姿のオフィーリア。竜槍の意識に強く影響を受けており、怒りに任せた荒々しい戦いを好む。

ゲーム内の特徴としては、竜槍の影響により普段とは違う性格になっているオフィーリアで、戦闘開始時に付与される竜人により、ダメージ抵抗レベルをアップしつつ、攻撃は様々な追加効果を付与して戦う。流血状態の付与も可能な筋金入りのアタッカーとなっている。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) RASTAR GAMES (HK)CO.,LIMITED ALL RIGHTS RESERVED