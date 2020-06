豆柴の大群・ハナエモンスター「ないものねだりで…」最近買った物とは？

豆柴の大群が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。ハナエモンスターが6月10日(水)にリリースされたファーストアルバム『スタート』から、収録曲「さよならしなきゃ」の歌詞を朗読しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 豆柴LOCKS!」6月18日(木)放送分)これは、放送中に“噛まない”ことを目指して行っている企画です。歌詞を噛んでしまったら、罰ゲームとして秘密を一つ話すルールになっており、15日(月)に挑戦したミユキエンジェルは成功、16日(火)に挑戦したカエデフェニックスは失敗し秘密を告白しました。ナオ・オブ・ナオ:SCHOOL OF LOCK! の番犬を目指す一番の近道は『噛まない』こと! 今週、あなたたちを成長させるためのしつけは『噛まない読み聞かせ』! 豆柴の大群の1stアルバム『スタート』から歌詞を読み聞かせてもらうわ! チャレンジするのは、ハナエモンスターあなたよ!」ハナエモンスター:むひゃあぁぁ~!ナオ:でも噛んだら、あなたの秘密を教えてもらうわ!ハナエ:絶対噛まない!ナオ:それでは、ハナエモンスターが読み聞かせる『さよならしなきゃ』の歌詞まで……3! 2! 1!――ハナエモンスターが『さよならしなきゃ』の読み聞かせに挑戦ハナエ:『街はちらほら明かり消える 僕はフラフラ寄り道“を”する』……。ミユキエンジェル:寄り道“を”?ハナエ:『今日もまた』……え?アイカ・ザ・スパイ:あれ?ハナエ:……『寄り道する』。カエデフェニックス:あ~!ハナエ:『今日もほらまた心揺れてる どうせ僕はまだ未熟者さ つまずいちゃった 悔しさずっと』……。ミユキ:悔しいねぇ。ハナエ:『心 奥底 引きずっていた僕は 気がついたら なぜかずっと動けないで 立ちすくんで生きてる』……。カエデ:泣かないで(笑)。ハナエ:『さよならしなきゃ さよならしなきゃ 過去はもうグッバイ』『間違えちゃった やるせなさずっと 心 奥底 引きずっていた僕は 気がついたら なぜかずっと動けないで 立ちすくんで生きてた』『前だけ見なきゃ 前だけ見なきゃ 明日へ向かなきゃ 前だけ見れば 強くなれるかな 明日が昨日よりも 晴れた世界に見えるはずだから もっともっと笑い飛ばしてゆこう』……。ミユキ:声優!(笑)。アイカ:すごいすごい!ハナエ:『誰だってそう 痛み抱き生きてる』『ずっとずっと笑って生きてゆこう』。――読み聞かせ終了アイカ:はい! 最初に噛みましたね。初めてじゃない?ハナエ:やだ~!ナオ:それでは、ハナエモンスター。あなたの秘密を教えなさい!ハナエ:最近、私……ウィッグを買いました。ナオ:ウィッグ? なになになに? 何の?ハナエ:今、金髪ショートじゃないですか。ないものねだりで、黒髪ボブに憧れてしまいまして(笑)。カエデ:え? そうなの!?ハナエ:あんまね、そんな似合わないのわかってるからする勇気もなく、家で被って欲を満たしてます。全員:(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/