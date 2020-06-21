明日6月22日（月）19:00～22:57放送のTBS系「CDTVライブ！ライブ！」の第3弾出演アーティストが発表された。
新たに出演が決定したのは家入レオ、AKB48、大原櫻子、flumpoolの4組で、家入とflumpoolは「出張ライブ！ライブ！」のコーナーに登場。大原は「名曲ライブ！ライブ！」のコーナーでONE OK ROCK「Wherever you are」のカバーを歌唱する。AKB48はヒット曲を交えたメドレーをスペシャルパフォーマンスと共に披露する。
TBS系「CDTVライブ！ライブ！」
2020年6月22日（月）19:00～22:57
AI / アイナ・ジ・エンド / あいみょん / 蒼井翔太 / 家入レオ / AKB48 / 大原櫻子 / King & Prince / King Gnu / サンボマスター / サンボマスター×BiSH / ジャニーズ WEST / JUJU / SUPER BEAVER / SixTONES / SEKAI NO OWARI / BTS / BiSH / Hey! Say! JUMP / 宮野真守 / 宮野真守 × 蒼井翔太 / milet / LiSA / wacci / WANIMA